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MiLB／林凱威後援1局失1分 鄧愷威保送偏多先發吞敗
旅美亞利桑那響尾蛇隊小聯盟高階1A投手林凱威今天後援登板，投1局失1分、無關勝敗；舊金山巨人隊高階1A投手鄧愷威先發投2局保送偏多、失掉2分，吞下本季第2敗。
美國職棒小聯盟高階1A賽事，響尾蛇隊今天與洛杉磯天使隊交手，響尾蛇隊台灣投手林凱威8局球隊0比1落後時接手後援。
林凱威先投出觸身球保送、被敲出安打，1人出局後對手靠著犧牲短打跑回分數；林凱威總計用25球投1局，被敲1支安打，投出1次三振、2次保送（1次觸身球保送），失掉1分責失分，賽後防禦率13.50，球隊終場以0比2吞敗，林凱威無關勝敗。
舊金山巨人隊高階1A與科羅拉多洛磯隊高階1A交手，巨人隊由台灣投手鄧愷威先發，鄧愷威開賽連飆2K，接著投出四壞保送，再讓對手敲出二壘方向飛球出局。
鄧愷威2局有狀況，2人出局後接連投出四壞保送、觸身球保送、四壞保送，讓對手攻佔滿壘，接著被敲安打失掉2分，三振抓到此局第3個出局數。
鄧愷威總計用47球投2局，被敲1支安打，投出4次保送（1次觸身球保送），有5次三振，失掉2分皆為責失分，賽後防禦率5.03，球隊終場以2比4吞敗，鄧愷威承擔敗投，本季目前為止戰績1勝2敗。
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