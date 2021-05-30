MiLB／陳聖平小聯盟教練穿黃金聖衣 待過中信兄弟

20歲的台灣棒球員陳聖平遠赴美國展開小聯盟生涯，令他驚喜的是，隊上熱情活潑的內野教練竟穿著中信兄弟的練習服出現。

陳聖平效力響尾蛇小聯盟1A維塞利亞生牛皮隊（Visalia Rawhide），位於農牧業為主的加州中部小鎮，距離洛杉磯、舊金山等大城路途遙遠，但他並不孤單，除了有台灣隊友林家正作伴，其中一名教練對台灣很熟悉。

小聯盟人力精簡，生牛皮隊只有4名教練，總教練在賽前練習的時候兼任餵球投手，其餘3名教練分別指導投手、打擊和守備。

守備教練賈納（Darrin Garner）從2016年開始到過台灣4次，分別擔任富邦悍將、統一獅和中信兄弟等隊的客座教練。現在儘管回到美國，賈納在場下仍然穿兄弟隊的練習衣，讓陳聖平忍不住拍照，在社群上分享，標題打上「中信兄弟，強攻強攻」。

賈納小聯盟執教近30年，最高擔任西雅圖水手隊小聯盟體系的內野守備統籌。陳聖平向中央社記者表示，從賈納身上學到不少守備觀念和傳球技巧，最喜歡他的一點是個性活潑。

陳聖平說，教練每次指導結束都會開玩笑，最常跟球員說「來親我一下」，陳聖平每次見到教練，有樣學樣，也開玩笑說「來親一下」，練習、比賽之餘增加不少趣味互動。

陳聖平說，賈納經常聊到台灣生活，和他過去在水手隊小聯盟擔任內野統籌的時候，認識當時旅美打球的胡金龍那一段往事。賈納的好友威爾森（Tack Wilson） 目前人在台灣，是兄弟二軍打擊教練。