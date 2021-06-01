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MLB／今日戰績表 洋基遭希爾壓制光芒近17戰16勝

聯合新聞網 / 整理
光芒先發投手希爾壓制洋基。 法新社
光芒先發投手希爾壓制洋基。 法新社

MLB今日戰績表

雙城 3：2(10局) 金鶯

光芒 3：1 洋基

老虎 2：3(10局) 釀酒人

費城人 1：11 紅人

教士 2：7 小熊

白襪 8：6(8局) 印地安人

白襪 1：3(7局) 印地安人

紅襪 2：11 太空人

天使 1：6 巨人

運動家 5：6(10局) 水手

國民 3：5 勇士

海盜 3：7 皇家

紅雀 4：9 道奇

大都會 6：2 響尾蛇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 白襪 vs. 印地安人

01:05 光芒 vs. 洋基

01:00 雙城 vs. 金鶯

01:05 馬林魚 vs. 藍鳥

02:10 費城人 vs. 紅人

05:10 國民 vs. 勇士

02:10 老虎 vs. 釀酒人

02:20 教士 vs. 小熊

03:05 紅襪 vs. 太空人

08:00 海盜 vs. 皇家

08:00 遊騎兵 vs. 洛磯

09:40 大都會 vs. 響尾蛇

04:00 天使 vs. 巨人

04:10 運動家 vs. 水手

09:10 紅雀 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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