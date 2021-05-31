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MLB／今日戰績表 道奇強投克蕭擋不住被巨人砲轟吞敗

聯合新聞網 / 整理
道奇強投克蕭今天對巨人吞敗。 路透
道奇強投克蕭今天對巨人吞敗。 路透

MLB今日戰績表

洛磯 4：3 海盜

釀酒人 3：0 國民

馬林魚 （延賽） 紅襪

洋基 ： 老虎

費城人 2：6 光芒

藍鳥 2：6 印地安人

藍鳥 5：6 印地安人(雙重賽)

金鶯 4：1 白襪

皇家 1：3 雙城

教士 4：7 太空人

紅人 5：1 小熊

天使 4：2 運動家

巨人 5：4 道奇

紅雀 2：9 響尾蛇

遊騎兵 2：4 水手

勇士 （延賽） 大都會

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:00 雙城 vs. 金鶯

01:05 光芒 vs. 洋基

02:10 老虎 vs. 釀酒人

02:10 費城人 vs. 紅人

02:20 教士 vs. 小熊

03:05 白襪 vs. 印地安人

04:00 紅襪 vs. 太空人

04:05 天使 vs. 巨人

04:10 運動家 vs. 水手

05:10 國民 vs. 勇士

06:35 白襪 vs. 印地安人

08:00 海盜 vs. 皇家

09:10 紅雀 vs. 道奇

09:40 大都會 vs. 響尾蛇

球隊戰績表

太空人

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