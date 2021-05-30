MLB／今日戰績表 教士邁爾斯12局三分砲氣走太空人

去年縮水賽季繳出MVP等級身手的洋基隊二壘手勒梅休（DJ LeMahieu），休賽季與洋基幾番波折後終於簽下一份6年9000萬美元的鉅約，沒想到今年開季就面臨撞牆，攻擊指數（OPS）僅剩不到聯盟平均的.695，不過洋基總教頭布恩（Aaron Boone）卻有不同見解，他認為勒梅休本來就慢熱，只要給他多點時間就能證明他還是原來的那個勒梅休。

2021-05-30 10:24