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MLB／今日戰績表 教士邁爾斯12局三分砲氣走太空人

聯合新聞網 / 整理
教士邁爾斯(右前)12局上打出三分砲，助隊打敗太空人。 法新社
教士邁爾斯(右前)12局上打出三分砲，助隊打敗太空人。 法新社

MLB今日戰績表

洛磯 0：7(7局) 海盜

洛磯 0：4(7局) 海盜(雙重賽)

費城人 3：5 光芒

釀酒人 4：1(7局) 國民

釀酒人 6：2(7局) 國民(雙重賽)

金鶯 4：7(7局) 白襪

金鶯 1：3(7局) 白襪(雙重賽)

皇家 5：6 雙城

紅人 2：10 小熊

天使 4：0 運動家

馬林魚 1：3 紅襪

藍鳥 (延賽) 印地安人

洋基 1：6 老虎

教士 11：8(12局) 太空人

巨人 11：6 道奇

勇士 2：13 大都會

遊騎兵 vs. 水手

紅雀 vs. 響尾蛇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 洛磯 vs. 海盜

01:05 釀酒人 vs. 國民

01:10 馬林魚 vs. 紅襪

01:10 洋基 vs. 老虎

01:10 費城人 vs. 光芒

01:10 藍鳥 vs. 印地安人

02:10 金鶯 vs. 白襪

02:10 皇家 vs. 雙城

02:10 教士 vs. 太空人

02:20 紅人 vs. 小熊

04:07 天使 vs. 運動家

04:10 巨人 vs. 道奇

04:10 紅雀 vs. 響尾蛇

04:10 遊騎兵 vs. 水手

04:40 藍鳥 vs. 印地安人(雙重賽)

07:00 勇士 vs. 大都會

球隊戰績表

太空人

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MLB／今日戰績表 教士邁爾斯12局三分砲氣走太空人

MLB今日戰績表 洛磯 0：7(7局) 海盜 洛磯 0：4(7局) 海盜(雙重賽) 費城人 3：5 光芒 釀酒人 4：1(7局) 國民 釀酒人 6：2(7局) 國民(雙重賽) 金鶯 4：7

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