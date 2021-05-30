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MLB／驚天快傳+神補位 天使完成神奇雙殺守備

聯合新聞網 / 綜合報導
天使隊三壘手瑞登（Anthony Rendon） 美聯社
天使隊三壘手瑞登（Anthony Rendon） 美聯社

天使隊今天（30日）以4：0擊敗運動家，能完封的關鍵不僅是投手方的出色貢獻，其中4局下靠著野手完美團隊合作製造的雙殺守備更是今天的一大看點。

時間回到4局下半，打擊區的歐森（Matt Olson）敲出左邊方向界外區高飛球，三壘手瑞登（Anthony Rendon）飛奔113英尺接殺後，直接傳往二壘欲刺殺想從一壘順勢衝上二壘的跑者坎普（Tony Kemp），後者卻在成功跑過二壘繼續衝，反倒被背後的游擊手佛列契（David Fletcher）刺殺，天使也完成這個神奇的雙殺守備。

播報員指出這個雙殺守備有兩個關鍵，一是瑞登快而準的傳球，二是天使二壘手，也就是王克頓的胞弟基恩（Kean Wong）關鍵補位，他在意識到跑者想趁著三壘沒人的期間盜上三壘，選擇早一步奔往跑者前方補位，此時坎普才舉起頭，發現不能繼續跑了只好倒退，卻被身後的佛列契觸殺，整個Play可說是天使內野防線完美團隊合作的展現。

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