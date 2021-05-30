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MLB／洋基準MVP簽完大約就熄火 教頭布恩：他慢熱

聯合新聞網 / 綜合報導
去年縮水賽季繳出MVP等級身手的洋基隊二壘手勒梅休（DJ LeMahieu），休賽季與洋基幾番波折後終於簽下一份6年9000萬美元的鉅約，沒想到今年開季就面臨撞牆。 美聯社
去年縮水賽季繳出MVP等級身手的洋基隊二壘手勒梅休（DJ LeMahieu），休賽季與洋基幾番波折後終於簽下一份6年9000萬美元的鉅約，沒想到今年開季就面臨撞牆。 美聯社

去年縮水賽季繳出MVP等級身手的洋基隊二壘手勒梅休（DJ LeMahieu），休賽季與洋基幾番波折後終於簽下一份6年9000萬美元的鉅約，沒想到今年開季就面臨撞牆，攻擊指數（OPS）僅剩不到聯盟平均的.695，不過洋基總教頭布恩（Aaron Boone）卻有不同見解，他認為勒梅休本來就慢熱，只要給他多點時間就能證明他還是原來的那個勒梅休。

開季至今48場比賽，勒梅休的打擊三圍僅.264/.352/.346，與去年50場出賽.336/.386/.536的準MVP打擊成績相距甚遠，累積數據更是只有3轟與14分打點，不禁令人懷疑過去一向沒有特別低潮的他究竟發生了什麼事。

總教練布恩在昨天替他辯解，「打擊率不到.320或.340，以勒梅休的標準來說應該就是開季慢熱」、「就跟隊上其他人一樣，這只是正常的低潮期，且他依然可以藉著出色的擊球技巧上壘，期待他回到該有的樣子」。

MLB 洋基

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