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MiLB／傳接球被打傷又感冒 宋文華報平安：採檢陰性

中央社 / 台北29日電
宋文華在粉絲團表示，之前傳接球時被打到脛骨，不過沒有大礙，最近則是感冒，好險採檢後是陰性，會趕快好起來。 截圖自宋文華臉書
宋文華在粉絲團表示，之前傳接球時被打到脛骨，不過沒有大礙，最近則是感冒，好險採檢後是陰性，會趕快好起來。 截圖自宋文華臉書

美職教士隊高階1A台灣投手宋文華昨天被放入7天傷兵名單，他今天表示，之前傳接球時被打到脛骨，不過沒有大礙，最近則是感冒，好險採檢後是陰性，會趕快好起來。

24歲的宋文華旅美來到第6年，今年升到高階1A，不過自台灣時間5月9日之後就沒有出賽紀錄，昨天被球隊放入傷兵名單。宋文華本季目前出賽2場、投3.1局，被敲1支安打，失2分非責失，防禦率還是0。

宋文華今天在個人臉書說明，「大約2週前隊友請我幫忙接球，但突然一顆超低失投球，我來不及接就打到我的脛骨，當下真的是痛在地上打滾的那種。」宋文華指出，消腫後走路還是有點痠痠的感覺，因此球隊決定痊癒後再開始比賽，避免新的傷害發生，經過醫生診斷並沒有大礙。

不過宋文華表示，由於當地天氣冷導致免疫力下降而感冒，「防護員知道我感冒的感覺，當下把我拉到沒人的小房間隔離起來，馬上採檢（新冠肺炎），好險是陰性，自己也鬆了一口氣，很抱歉讓大家擔心了，我會趕快好起來的」。

日前宋文華才在自己經營的YouTube頻道分享球隊安排打疫苗的情形，施打第1劑時是使用「疫苗得來速」，不必下車就可以接種；第2劑則是坐車移動後，與隊友用步行排隊的方式接種，都要等待15分鐘觀察身體是否有異狀。

宋文華也在影片中談到，「最近台灣疫情好像也變得很嚴重，單日有好幾百人確診，其實在這邊也有一直在關注台灣消息，只能說大家一定要好好照顧自己，真的一定要戴口罩、要一直洗手，我在這邊就算打了疫苗，還是會習慣性在室內戴口罩」。

宋文華 教士

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