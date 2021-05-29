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MLB／今日戰績表 洋基得點圈熄火遭老虎再見轟
MLB今日戰績表
紅人 0:1 小熊
馬林魚 2:5 紅襪
洛磯 vs. 海盜(延期)
釀酒人 vs. 國民(延期)
勇士 vs. 大都會(延期)
洋基 2:3(10局) 老虎
藍鳥 11:2 印地安人
金鶯 vs. 白襪(延期)
皇家 8:3 雙城
教士 10:3(11局) 太空人
天使 1:3 運動家
紅雀 8:6 響尾蛇
巨人 8:5 道奇
遊騎兵 2:3 水手
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:05 洛磯 vs. 海盜
01:10 費城人 vs. 光芒
02:05 釀酒人 vs. 國民
02:10 皇家 vs. 雙城
02:20 紅人 vs. 小熊
04:05 洛磯 vs. 海盜(雙重賽)
04:07 天使 vs. 運動家
04:10 馬林魚 vs. 紅襪
04:10 藍鳥 vs. 印地安人
04:10 洋基 vs. 老虎
04:10 教士 vs. 太空人
05:40 金鶯 vs. 白襪(雙重賽)
07:15 巨人 vs. 道奇
07:15 勇士 vs. 大都會
07:15 釀酒人 vs. 國民(雙重賽)
10:10 遊騎兵 vs. 水手
10:10 紅雀 vs. 響尾蛇
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