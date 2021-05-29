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MLB／今日戰績表 洋基得點圈熄火遭老虎再見轟

聯合新聞網 / 整理
老虎在10局下敲出再見全壘打。 路透社
老虎在10局下敲出再見全壘打。 路透社

MLB今日戰績表

紅人 0:1 小熊

馬林魚 2:5 紅襪

洛磯 vs. 海盜(延期)

釀酒人 vs. 國民(延期)

勇士 vs. 大都會(延期)

洋基 2:3(10局) 老虎

藍鳥 11:2 印地安人

金鶯 vs. 白襪(延期)

皇家 8:3 雙城

教士 10:3(11局) 太空人

天使 1:3 運動家

紅雀 8:6 響尾蛇

巨人 8:5 道奇

遊騎兵 2:3 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:05 洛磯 vs. 海盜

01:10 費城人 vs. 光芒

02:05 釀酒人 vs. 國民

02:10 皇家 vs. 雙城

02:20 紅人 vs. 小熊

04:05 洛磯 vs. 海盜(雙重賽)

04:07 天使 vs. 運動家

04:10 馬林魚 vs. 紅襪

04:10 藍鳥 vs. 印地安人

04:10 洋基 vs. 老虎

04:10 教士 vs. 太空人

05:40 金鶯 vs. 白襪(雙重賽)

07:15 巨人 vs. 道奇

07:15 勇士 vs. 大都會

07:15 釀酒人 vs. 國民(雙重賽)

10:10 遊騎兵 vs. 水手

10:10 紅雀 vs. 響尾蛇

球隊戰績表

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