MLB／今日戰績表 洋基得點圈熄火遭老虎再見轟

延後1天登板投球的大谷翔平，今(29日)出戰運動家卻險些釀衝突，3下對決坎納（Mark Canha）時投出頭部近身球，讓雙方板凳因此出清，沒想到下個打席再與坎納對決，大谷翔平卻真的丟到他，也當場懊惱跪

2021-05-29 14:44