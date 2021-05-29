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MLB／大谷翔平近身球險釀衝突 「真的不是故意的啦！」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平對坎納連投近身球與觸身球，賽後說自己真的不是故意的。 美聯社
大谷翔平對坎納連投近身球與觸身球，賽後說自己真的不是故意的。 美聯社

「二刀流」大谷翔平今天先發6局、失3分，所屬的天使隊終場以1：3不敵運動家隊，大谷翔平吞下本季首敗，他的1記頭部近身球、1記打在背上的觸身球，苦主都是坎納（Mark Canha），大谷翔平說自己真的不是故意的。

大谷翔平延後1天登板，今天以93球投6局，被敲3安打、失3分，有5次三振、4次保送，賽後防禦率上升為2.72。

此役引起最多討論的畫面，先是出現在第3局，大谷翔平面對坎納的打席，一記93.3哩直球從他的頭部前方掃過，引起坎納叫囂、兩隊板凳清空，大谷翔平則是笑了笑、拍拍胸口示意「我的錯」。

大谷翔平在第6局再度遭遇坎納，這回不是近身球，而是真的投出觸身球，大谷投球出手後也跌在投手丘上，坎納這回沒有不滿，笑了笑後跑上一壘。

大谷翔平表示，「他是一名好打者，對面一位好打者，我希望能用內角球攻擊他，真的不是故意的。」

天使今天未取消指定打擊，讓大谷翔平專心投球，此役直球均速94哩，雖仍不及賽季平均的96哩，但比起前一戰直球均速91哩有所回升。

大谷翔平表示，「我這一場出賽的感覺好多了，整體看來，昨天的先發意外延後1天，我的身體感覺很好，一點都不會覺得鈍鈍的。」

總教練麥登（Joe Maddon）也很滿意他的表現，「大谷展現了他出色的運動能力，在他的攻擊面成績已是如此，我猜他現在的防禦率也很棒吧！」

麥登今天有意觀察大谷翔平同場投打及只投不打的表現是否會有落差，他賽後報告他的「實驗」結果，麥登表示，「我想他今天證明了，如果只投球，他也可以投得很好，但我還不知道以後會怎麼做，不能因為他今天投得很好，就關上他同場投打的大門，我只是覺得他應該對今晚的投球內容也很滿意。」

大谷翔平 天使 運動家

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