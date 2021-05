MLB／大谷翔平近身球險釀衝突 「真的不是故意的啦！」

「二刀流」大谷翔平今天先發6局、失3分,所屬的天使隊終場以1:3不敵運動家隊,大谷翔平吞下本季首敗,他的1記頭部近身球、1記打在背上的觸身球,苦主都是坎納(Mark Canha),大谷翔平說自己真的不是故意的。

大谷翔平延後1天登板,今天以93球投6局,被敲3安打、失3分,有5次三振、4次保送,賽後防禦率上升為2.72。

此役引起最多討論的畫面,先是出現在第3局,大谷翔平面對坎納的打席,一記93.3哩直球從他的頭部前方掃過,引起坎納叫囂、兩隊板凳清空,大谷翔平則是笑了笑、拍拍胸口示意「我的錯」。

Mark Canha was not thrilled with Shohei Ohtani after this pitch 😬 pic.twitter.com/kCZbBQ2gih

大谷翔平在第6局再度遭遇坎納,這回不是近身球,而是真的投出觸身球,大谷投球出手後也跌在投手丘上,坎納這回沒有不滿,笑了笑後跑上一壘。

Ohtani crumpled to the ground after hitting Canha and now is getting a visit from the trainers. Looked like he landed awkwardly. Here's staying in the game



Here was the play pic.twitter.com/fMFNgQnXk3