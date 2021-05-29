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MLB／真的不是捷運誤點！ 投手大谷遲到真相是下錯站

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷前一場遲到真相曝光，原來是因為下錯戰。 美聯社
大谷前一場遲到真相曝光，原來是因為下錯戰。 美聯社

天使隊「二刀流」大谷翔平昨天因搭球隊巴士、捷運接連遇到狀況，無法先發登板，引發一連串話題，連舊金山捷運系統BART都出面澄清未誤點，究竟大谷翔平遇到什麼狀況？捕手鈴木清今天解答了。

大谷翔平原訂要在周五先發投球，昨天賽前1個半小時，天使緊急宣布更換投手，但大谷翔平將擔任指定打擊出賽。

原來球隊巴士遇上車禍塞車，先發名單內的大谷翔平、鈴木清與翻譯水原一平趕緊換搭捷運，但隨後又向總教練麥登（Joe Maddon）回報，他們搭捷運也遇到一些狀況，抵達球場時間還會再晚一些，「投手大谷」因此來不及準備賽前熱身。

消息一出後，BART隨後在推特表示，「首先，我們很榮幸迎接像大谷翔平這樣的棒球巨星搭乘BART，但我們已與作業控制中心確認，今天在海灣大橋車禍期間，前往球場的捷運沒有任何延誤。」

鈴木清今天還原真相，他們在捷運上遇到的問題並非誤點，而是下錯站又錯過轉乘，導致來球場的時間延誤。

大谷翔平 天使

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