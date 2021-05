MLB／先近身再觸身 坎納看大谷跪地後不生氣還笑了

延後1天登板投球的大谷翔平,今(29日)出戰運動家卻險些釀衝突,3下對決坎納(Mark Canha)時投出頭部近身球,讓雙方板凳因此出清,沒想到下個打席再與坎納對決,大谷翔平卻真的丟到他,也當場懊惱跪倒在投手丘上。

3下大谷翔平投出93英里速球,差點砸中坎納臉部,而坎納似乎嘴巴念念有詞,也因起捕手鈴木清(Kurt Suzuki)不滿,讓板凳就此清空;6下大谷翔平再與坎納對決,1壞球後竟招呼在坎納肩膀上,大谷翔平自知控球失準後單腳跪地,隨後起身雙手插腰,懊惱看向上方,但此次觸身球反倒未引起衝突,坎納見大谷翔平跪倒在地,也面露微笑上到一壘。

不同於3局下近身球非常生氣,坎納6下真的挨大谷觸身球,這回卻是笑著上壘。 歐新社

Ohtani crumpled to the ground after hitting Canha and now is getting a visit from the trainers. Looked like he landed awkwardly. Here's staying in the game



Here was the play pic.twitter.com/fMFNgQnXk3