快訊

直播／台北市民自動自發封城控制疫情？ 柯文哲說明

企業、團體搶捐疫苗碰軟釘子 陳時中：不希望透過第三手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／先近身再觸身 坎納看大谷跪地後不生氣還笑了

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷對坎納投出觸身球後跪地，此舉動讓坎納笑了。 歐新社
大谷對坎納投出觸身球後跪地，此舉動讓坎納笑了。 歐新社

延後1天登板投球的大谷翔平，今(29日)出戰運動家卻險些釀衝突，3下對決坎納（Mark Canha）時投出頭部近身球，讓雙方板凳因此出清，沒想到下個打席再與坎納對決，大谷翔平卻真的丟到他，也當場懊惱跪倒在投手丘上。

3下大谷翔平投出93英里速球，差點砸中坎納臉部，而坎納似乎嘴巴念念有詞，也因起捕手鈴木清(Kurt Suzuki)不滿，讓板凳就此清空；6下大谷翔平再與坎納對決，1壞球後竟招呼在坎納肩膀上，大谷翔平自知控球失準後單腳跪地，隨後起身雙手插腰，懊惱看向上方，但此次觸身球反倒未引起衝突，坎納見大谷翔平跪倒在地，也面露微笑上到一壘。

不同於3局下近身球非常生氣，坎納6下真的挨大谷觸身球，這回卻是笑著上壘。 歐新社
不同於3局下近身球非常生氣，坎納6下真的挨大谷觸身球，這回卻是笑著上壘。 歐新社

大谷翔平此戰專職投手，主投6局被敲3支安打失3分，送出5三振4保送，依然是場優質先發，但在隊友打擊不給力下，天使最終以1比3落敗，大谷翔平也吞下本季首敗。

延伸閱讀

MLB／大谷翔平近身球險釀衝突 「真的不是故意的啦！」

MLB／6局失3分吞本季首敗 大谷翔平專心投球有2考量

MLB／大谷翔平笑的太無害 頭部近身球掀起另類討論

MLB／投手大谷今天沒塞車 麥登開玩笑「昨晚睡球場」

相關新聞

MLB／大谷翔平近身球險釀衝突 「真的不是故意的啦！」

「二刀流」大谷翔平今天先發6局、失3分，所屬的天使隊終場以1：3不敵運動家隊，大谷翔平吞下本季首敗，他的1記頭部近身球、...

MLB／先近身再觸身 坎納看大谷跪地後不生氣還笑了

延後1天登板投球的大谷翔平，今(29日)出戰運動家卻險些釀衝突，3下對決坎納（Mark Canha）時投出頭部近身球，讓雙方板凳因此出清，沒想到下個打席再與坎納對決，大谷翔平卻真的丟到他，也當場懊惱跪

MLB／真的不是捷運誤點！ 投手大谷遲到真相是下錯站

天使隊「二刀流」大谷翔平昨天因搭球隊巴士、捷運接連遇到狀況，無法先發登板，引發一連串話題，連舊金山捷運系統BART都出面...

MLB／洋基看走眼了？ 美媒批2球員合約如同災難

向來花錢不手軟的洋基，補強動作也受球迷熱烈關注，陣中外野手希克斯（Aaron Hicks）及前王牌投手塞維里諾（Luis Severino），皆在繳出好表現後與洋基簽下長約，但雙雙因傷勢影響而走下坡，

MLB／「防曬乳事件」殺雞儆猴？ 唐納森稱有投手作弊目錄

日前紅雀與白襪的賽事中發生一段小插曲，資深裁判衛斯特（Joe West）要求紅雀投手蓋拉葛斯（Giovanny Gallegos）更換沾有外部物質的球帽，當下蓋拉葛斯解釋該物質為防曬乳卻不被接受，而衛

「魔球」要在奧克蘭締奪冠傳奇 賓恩恐剩最後一年機會了

奧克蘭運動家隊堪稱是近代大聯盟史上最附傳奇性球隊。打從魔球(Money ball)創始人賓恩(Billy Beane)運用賽博計量學，打破過往球探傳統評估球員方式，並創造出一套令後人眼睛為之一亮的科學

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。