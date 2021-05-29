MLB／先近身再觸身 坎納看大谷跪地後不生氣還笑了

延後1天登板投球的大谷翔平，今(29日)出戰運動家卻險些釀衝突，3下對決坎納（Mark Canha）時投出頭部近身球，讓雙方板凳因此出清，沒想到下個打席再與坎納對決，大谷翔平卻真的丟到他，也當場懊惱跪倒在投手丘上。

3下大谷翔平投出93英里速球，差點砸中坎納臉部，而坎納似乎嘴巴念念有詞，也因起捕手鈴木清(Kurt Suzuki)不滿，讓板凳就此清空；6下大谷翔平再與坎納對決，1壞球後竟招呼在坎納肩膀上，大谷翔平自知控球失準後單腳跪地，隨後起身雙手插腰，懊惱看向上方，但此次觸身球反倒未引起衝突，坎納見大谷翔平跪倒在地，也面露微笑上到一壘。

不同於3局下近身球非常生氣，坎納6下真的挨大谷觸身球，這回卻是笑著上壘。 歐新社

Ohtani crumpled to the ground after hitting Canha and now is getting a visit from the trainers. Looked like he landed awkwardly. Here's staying in the game



Here was the play pic.twitter.com/fMFNgQnXk3 — Jack Harris (@Jack_A_Harris) May 29, 2021

大谷翔平此戰專職投手，主投6局被敲3支安打失3分，送出5三振4保送，依然是場優質先發，但在隊友打擊不給力下，天使最終以1比3落敗，大谷翔平也吞下本季首敗。