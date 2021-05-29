MLB／最笨失誤淪笑柄 海盜教頭稱不會下放克雷格

日前對戰小熊發生荒唐守備的海盜一壘手克雷格（Will Craig），遭到球迷大力嘲笑、諷刺，更狠批他不配做為一個大聯盟球員，子弟兵受到冷嘲熱諷，海盜總教練薛爾頓（Derek Shelton）事後連忙緩頰，今(29日)接受訪問時也強調，並不會1個失誤就將克雷格下放小聯盟。

海盜亂成一鍋粥的守備。 美聯社

昨日海盜與小熊之戰，3上2出局二壘有人局面，輪到貝茲（Javier Baez）上場打擊，他打成三壘方向滾地球，海盜三壘手岡蕯雷茲（Erik Gonzalez）接球後傳向一壘時傳偏，克雷格接球時並未踩在壘包上，選擇上前觸殺貝茲，而貝茲慢慢往本壘倒退，與克雷格上演追逐戰，二壘跑者康崔拉斯（Willson Contreras）見狀直衝本壘，等到克雷格意識到傳本壘時，仍讓康崔拉斯溜回這1分，而貝茲也趁勢回衝一壘，海盜捕手培瑞茲（Michael Perez）這時又發生傳一壘的暴傳，讓貝茲站上二壘。

寫下史詩級失誤的克雷格，受到許多人開嘲諷批判，外界甚至認為他將遭下放小聯盟，薛爾頓今出面受訪否認說法，「不能因為他犯一個錯就把他放到小聯盟，我們在生活中都會犯錯，但這剛好只是前所未見的事。」

海盜原定於今日與洛磯交手，不過卻因大雨延賽，賽程將會移到明日舉辦雙重賽，在一日兩戰的情況下，克雷格也預計會在海盜名單當中。