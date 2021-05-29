快訊

直播／企業、宗教團體踴躍購買疫苗 指揮中心記者會說明

不自覺症狀＋未及時就醫 在家猝死患者恐陸續增加

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／最笨失誤淪笑柄 海盜教頭稱不會下放克雷格

聯合新聞網 / 綜合報導
盜總教練薛爾頓強調，並不會1個失誤就將克雷格下放小聯盟。 法新社
盜總教練薛爾頓強調，並不會1個失誤就將克雷格下放小聯盟。 法新社

日前對戰小熊發生荒唐守備的海盜一壘手克雷格（Will Craig），遭到球迷大力嘲笑、諷刺，更狠批他不配做為一個大聯盟球員，子弟兵受到冷嘲熱諷，海盜總教練薛爾頓（Derek Shelton）事後連忙緩頰，今(29日)接受訪問時也強調，並不會1個失誤就將克雷格下放小聯盟。

海盜亂成一鍋粥的守備。 美聯社
海盜亂成一鍋粥的守備。 美聯社

昨日海盜與小熊之戰，3上2出局二壘有人局面，輪到貝茲（Javier Baez）上場打擊，他打成三壘方向滾地球，海盜三壘手岡蕯雷茲（Erik Gonzalez）接球後傳向一壘時傳偏，克雷格接球時並未踩在壘包上，選擇上前觸殺貝茲，而貝茲慢慢往本壘倒退，與克雷格上演追逐戰，二壘跑者康崔拉斯（Willson Contreras）見狀直衝本壘，等到克雷格意識到傳本壘時，仍讓康崔拉斯溜回這1分，而貝茲也趁勢回衝一壘，海盜捕手培瑞茲（Michael Perez）這時又發生傳一壘的暴傳，讓貝茲站上二壘。

寫下史詩級失誤的克雷格，受到許多人開嘲諷批判，外界甚至認為他將遭下放小聯盟，薛爾頓今出面受訪否認說法，「不能因為他犯一個錯就把他放到小聯盟，我們在生活中都會犯錯，但這剛好只是前所未見的事。」

海盜原定於今日與洛磯交手，不過卻因大雨延賽，賽程將會移到明日舉辦雙重賽，在一日兩戰的情況下，克雷格也預計會在海盜名單當中。

延伸閱讀

MLB／史上最笨失誤 海盜第一指名新秀：1秒喪失理智

MLB／海盜一指新秀無腦守備煮粥 教頭：都怪我

太陽調度難以理解 保羅肩傷成最大變數

太陽倚賴團隊深度 能否擋住湖人無敵雙星？

相關新聞

MLB／6局失3分吞本季首敗 大谷翔平專心投球有2考量

「二刀流」大谷翔平又因保送釀出危機，第7局沒拿到出局數，兩個保送奉送的上壘者，最終都跑回分數，此役先發6局、失3分，所屬...

MLB／真的不是捷運誤點！ 投手大谷遲到真相是下錯站

天使隊「二刀流」大谷翔平昨天因搭球隊巴士、捷運接連遇到狀況，無法先發登板，引發一連串話題，連舊金山捷運系統BART都出面...

MLB／史上最笨失誤 海盜第一指名新秀：1秒喪失理智

海盜隊一壘手克雷格（Will Craig）昨天釀出史上最笨失誤，今天賽前出面受訪，他坦言：「當我看到貝茲（Javier ...

MLB／洋基看走眼了？ 美媒批2球員合約如同災難

向來花錢不手軟的洋基，補強動作也受球迷熱烈關注，陣中外野手希克斯（Aaron Hicks）及前王牌投手塞維里諾（Luis Severino），皆在繳出好表現後與洋基簽下長約，但雙雙因傷勢影響而走下坡，

「魔球」要在奧克蘭締奪冠傳奇 賓恩恐剩最後一年機會了

奧克蘭運動家隊堪稱是近代大聯盟史上最附傳奇性球隊。打從魔球(Money ball)創始人賓恩(Billy Beane)運用賽博計量學，打破過往球探傳統評估球員方式，並創造出一套令後人眼睛為之一亮的科學

MLB／最笨失誤淪笑柄 海盜教頭稱不會下放克雷格

日前對戰小熊發生荒唐守備的海盜一壘手克雷格（Will Craig），遭到球迷大力嘲笑、諷刺，更狠批他不配做為一個大聯盟球員，子弟兵受到冷嘲熱諷，海盜總教練薛爾頓（Derek Shelton）事後連忙緩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。