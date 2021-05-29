MLB／6局失3分吞本季首敗 大谷翔平專心投球有2考量

「二刀流」大谷翔平又因保送釀出危機，第7局沒拿到出局數，兩個保送奉送的上壘者，最終都跑回分數，此役先發6局、失3分，所屬的天使隊終場以1：3不敵運動家隊，大谷翔平吞下本季首敗。

大谷翔平此役以93球投6局，被敲3安打、失3分，有5次三振、4次保送，賽後防禦率上升為2.72。

天使今天未取消指定打擊，大谷翔平專心投球，總教練麥登（Joe Maddon）透露兩項考量，第一是板凳人手不足，第二個考量則是大谷翔平前一場投球失速，直球均速只剩91哩，「他的球速下滑和同場投、打有沒有關係，我想要確認看看。」

麥登表示，「我會注意他今天的球速，這點我無法否認，但就算他的球速沒有達到特定數字，只要可以解決打者，我也可以接受。」

大谷翔平第3局被安德魯斯（Elvis Andrus）敲出第1支安打，接著面對坎納（Mark Canha）的打席，一記93.3哩直球從他的頭部前方掃過，引起坎納叫囂、兩隊板凳清空，大谷翔平則是笑了笑、拍拍胸口示意「我的錯」，無害反應引起熱烈討論。

Mark Canha was not thrilled with Shohei Ohtani after this pitch 😬 pic.twitter.com/kCZbBQ2gih — A's on NBCS (@NBCSAthletics) May 29, 2021

短暫衝突過後，大谷翔平以此役最快的一球、97.9哩直球讓坎納揮空三振，捕手鈴木清也抓到嘗試盜上二壘的安德魯斯，大谷翔平在第4、5局只用17球演出6上6下、連續解決8人次。

大谷翔平在第6局遭遇麻煩，安德魯斯再度敲安，大谷翔平這次真的對坎納投出觸身球，球出手的同時跌在投手丘上，坎納這回沒有不滿，笑了笑後跑上一壘，推進二、三壘有人後，運動家以高飛犧牲打突破0：0僵局。

Ohtani crumpled to the ground after hitting Canha and now is getting a visit from the trainers. Looked like he landed awkwardly. Here's staying in the game



Here was the play pic.twitter.com/fMFNgQnXk3 — Jack Harris (@Jack_A_Harris) May 29, 2021

天使在7局上靠佛列契（David Fletcher）的安打追平，但大谷翔平在7局下的投球也出狀況，一度連投7壞球，先是連兩保送讓運動家攻占得點圈，查普曼（Ｍatt Chapman）補上安打，加上外野手厄普頓（Justin Upton）接球失誤，送回運動家的第2分，也打退了大谷翔平。