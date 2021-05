MLB／6局失3分吞本季首敗 大谷翔平專心投球有2考量

「二刀流」大谷翔平又因保送釀出危機,第7局沒拿到出局數,兩個保送奉送的上壘者,最終都跑回分數,此役先發6局、失3分,所屬的天使隊終場以1:3不敵運動家隊,大谷翔平吞下本季首敗。

大谷翔平此役以93球投6局,被敲3安打、失3分,有5次三振、4次保送,賽後防禦率上升為2.72。

天使今天未取消指定打擊,大谷翔平專心投球,總教練麥登(Joe Maddon)透露兩項考量,第一是板凳人手不足,第二個考量則是大谷翔平前一場投球失速,直球均速只剩91哩,「他的球速下滑和同場投、打有沒有關係,我想要確認看看。」

麥登表示,「我會注意他今天的球速,這點我無法否認,但就算他的球速沒有達到特定數字,只要可以解決打者,我也可以接受。」

大谷翔平第3局被安德魯斯(Elvis Andrus)敲出第1支安打,接著面對坎納(Mark Canha)的打席,一記93.3哩直球從他的頭部前方掃過,引起坎納叫囂、兩隊板凳清空,大谷翔平則是笑了笑、拍拍胸口示意「我的錯」,無害反應引起熱烈討論。

Mark Canha was not thrilled with Shohei Ohtani after this pitch 😬 pic.twitter.com/kCZbBQ2gih

短暫衝突過後,大谷翔平以此役最快的一球、97.9哩直球讓坎納揮空三振,捕手鈴木清也抓到嘗試盜上二壘的安德魯斯,大谷翔平在第4、5局只用17球演出6上6下、連續解決8人次。

大谷翔平在第6局遭遇麻煩,安德魯斯再度敲安,大谷翔平這次真的對坎納投出觸身球,球出手的同時跌在投手丘上,坎納這回沒有不滿,笑了笑後跑上一壘,推進二、三壘有人後,運動家以高飛犧牲打突破0:0僵局。

Ohtani crumpled to the ground after hitting Canha and now is getting a visit from the trainers. Looked like he landed awkwardly. Here's staying in the game



Here was the play pic.twitter.com/fMFNgQnXk3