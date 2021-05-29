MLB／洋基看走眼了？ 美媒批2球員合約如同災難

向來花錢不手軟的洋基，補強動作也受球迷熱烈關注，陣中外野手希克斯（Aaron Hicks）及前王牌投手塞維里諾（Luis Severino），皆在繳出好表現後與洋基簽下長約，但雙雙因傷勢影響而走下坡，也讓當地《紐約郵報》狠批，他們的合約對洋基來說是場災難。

2018年希克斯出賽137場，繳出打擊率2成48、27轟、79分打點，季末也獲得年度MVP選票，隔年2月洋基以7年7000萬綁住希克斯，但此後3個賽季裡，希克斯一共只打了145場比賽，今年還因手腕撕裂而本季報銷。

塞維里諾在2017-18年投出王牌身手，一共出賽63場，拿下33勝14負、3.18防禦率，兩年皆入選全明星且獲塞揚選票，也在2019年與洋基簽下4年4000萬美元延長合約，孰料此後塞維里諾只留下登板3場的紀錄，去年甚至未能出現在投手丘上。

洋基在2018年將團隊薪資壓在奢侈稅門檻以下後，也重設了奢侈稅計算基準，因此願意開出長約給這兩名表現優秀的球員，並相信會得到長期的回報。《紐約郵報》表示，他們共合計1.1億美元（約新台幣30.4億）的合約，如今已成為球隊災難，如同洋基逐漸加劇的傷病問題。

報導提到，洋基延長希克斯及塞維里諾的合約並不尋常，通常都會在球員進入到自由市場後才會與他們簽下延長合約，在過去25年裡，洋基只有7次與陣中球員提前簽下合約，其中包含洋基4核心-基特（Derek Jeter）、派提特（Andy Pettitte）、波沙達（Jorge Posada）及李維拉（Mariano Rivera），其餘3人為馬丁尼茲(Tino Martinez)、卡諾（Robinson Cano）及賈納（Brett Gardner）。

《紐約郵報》指出，上述7為都取得了不同程度的成功，但沒有人像希克斯及塞維里諾那樣，是一個徹頭徹尾的財務漏洞。洋基努力將團隊薪資保持在奢侈稅的門檻之下，希克斯及塞維里諾本季2000萬美元的年薪成為了球隊一大負擔。