MiLB／林子偉展現速度單場2盜 連5場出賽敲安

旅美明尼蘇達雙城隊小聯盟3A野手林子偉近期維持好手感，今天比賽敲安、跑出2次盜壘成功，連5場出賽敲安；雙城隊終場以4比0擊敗芝加哥小熊隊。

美國職棒小聯盟3A例行賽雙城隊今天與小熊隊交手，雙城隊台灣好手林子偉今天先發打第一棒、守游擊，首局敲出一壘方向滾地球出局，3局敲出右外野方向安打、成功盜上二壘，再靠著隊友安打跑回球隊第一分。

林子偉5局吞下三振，8局選到四壞保送上壘、盜上二壘，再靠著隊友接連安打跑回分數；林子偉今天總計3打數敲出1支安打、2得分，選到1次保送、吞下1K，單場2盜、展現速度優勢，賽後打擊率2成69。

雙城隊3局靠林子偉跑回第一分，4局靠著單局3支安打再拿1分，8局林子偉保送上壘、再靠著接連2支安打再拿2分保險分，小熊隊打線受制，今天全場僅敲出1支安打、沒能拿下分數，雙城順利拿下勝利。