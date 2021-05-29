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MLB／張育成2支0 藍鳥打爆印地安人送柳賢振第5勝

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張育成面對韓籍左投柳賢振，兩打席都沒有建樹，吞下1次三振。 法新社
張育成面對韓籍左投柳賢振，兩打席都沒有建樹，吞下1次三振。 法新社

印地安人與藍鳥隊之戰，今天在狂風暴雨中打了近3小時，最終只打到7局下喊停，印地安人以2：11遭到屠宰，張育成面對韓籍左投柳賢振，兩打席都沒有建樹，吞下1次三振。

張育成今天擔任先發第8棒、一壘手，印地安人在首局就有攻勢，羅沙里歐（Eddie Rosario）在滿壘時敲出安打、帶2分打點，單局打了8人次，張育成也在這局登場，敲出內野飛球出局。

張育成的第2打席看著一顆83.8哩的偏低卡特進壘未出棒，遭到三振，

柳賢振雖在第1局率先失分，但隊友提供滿滿的火力支援，第2局先追平，第3局葛里奇克（Randal Grichuk）、小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）的二壘打，各送回1分，帕尼克（Joe Panik）補上兩分砲，單局進帳4分。

藍鳥在取得領先後持續打爆對手，第6到8棒小古瑞爾、帕尼克、艾斯皮諾（Santiago Espinal）各貢獻3分打點。

此戰在狂風暴雨中打了近3個小時，最終在7局下、比分11：2時終於因雨暫停，最終未恢復進行、比賽裁定結束，柳賢振以91球先發投5局、失2分，送出6次三振，收下本季第5勝。

張育成 印地安人 柳賢振

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