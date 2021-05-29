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MLB／「防曬乳事件」是殺雞儆猴？ 唐納森稱握有投手作弊目錄

聯合新聞網 / 綜合報導
雙城明星三壘手唐納森稱握有投手作弊目錄。 法新社
雙城明星三壘手唐納森稱握有投手作弊目錄。 法新社

日前紅雀白襪的賽事中發生一段小插曲，資深裁判衛斯特（Joe West）要求紅雀投手蓋拉葛斯（Giovanny Gallegos）更換沾有外部物質的球帽，當下蓋拉葛斯解釋該物質為防曬乳卻不被接受，而衛斯特賽後則表示自己的行為其實是在保護投手，這是不想要任何人被指控作弊所做出的判決，隨後也因循大聯盟規則條文沒收了蓋拉葛斯的帽子，對此曾投出完全比賽的前運動家投手布雷登(Dallas Braden)認為，衛斯特收回帽子的行為，是替聯盟所有帶來警告。

現任球評的布雷登在推特指出，衛斯特指認蓋拉葛斯沒收蓋拉葛斯帽子的舉動，也替聯盟所有投手發出警告，「衛斯特已將裁判和聯盟逼到絕境，他想讓『某個人』強制執行任何作弊行為，要麼是聯盟做出改變，不然可能未來會越多人使用各種物質作弊。」，此說法也讓前隊友唐納森（Josh Donaldson）深表贊同，「這個觀點非常瘋狂，但我不想讓這件事發生，停止作弊！！」，唐納森也指出自己手握有關投手「作弊的目錄」，以揭露不法行為。

布雷登昨(28)在節目中更進一步指出，一旦裁判開始針對異樣舉動抽絲剝繭，可能會抓出許多投手使用非法物質進行舞弊行為，「聽著，這些是很多物質的混合物，你把這些東西結合起來，在物質方面的技術日益進步，可以廣泛運用在棒球上，增進在棒球場上的能力，在棒球上增加更多的轉速及變化。可問題是，我們都明白松焦油及防曬乳之間的區別，也不曉得他們這樣做會產生多大效益，而當你發現本季聯盟貧打狀況時，你就會想到我所提的那些事情......你必須開始顧慮場上一些微不足道的舉動，但不幸的是，使用非法物質的情形已經悄悄蔓延。」

Josh Donaldson 紅雀 白襪

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