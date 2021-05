MLB／「防曬乳事件」是殺雞儆猴？ 唐納森稱握有投手作弊目錄

日前紅雀與白襪的賽事中發生一段小插曲,資深裁判衛斯特(Joe West)要求紅雀投手蓋拉葛斯(Giovanny Gallegos)更換沾有外部物質的球帽,當下蓋拉葛斯解釋該物質為防曬乳卻不被接受,而衛斯特賽後則表示自己的行為其實是在保護投手,這是不想要任何人被指控作弊所做出的判決,隨後也因循大聯盟規則條文沒收了蓋拉葛斯的帽子,對此曾投出完全比賽的前運動家投手布雷登(Dallas Braden)認為,衛斯特收回帽子的行為,是替聯盟所有帶來警告。

現任球評的布雷登在推特指出,衛斯特指認蓋拉葛斯沒收蓋拉葛斯帽子的舉動,也替聯盟所有投手發出警告,「衛斯特已將裁判和聯盟逼到絕境,他想讓『某個人』強制執行任何作弊行為,要麼是聯盟做出改變,不然可能未來會越多人使用各種物質作弊。」,此說法也讓前隊友唐納森(Josh Donaldson)深表贊同,「這個觀點非常瘋狂,但我不想讓這件事發生,停止作弊!!」,唐納森也指出自己手握有關投手「作弊的目錄」,以揭露不法行為。

