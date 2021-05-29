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MLB／大谷翔平笑的太無害 頭部近身球掀起另類討論

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

天使隊「二刀流」大谷翔平今天擔任先發投手，對戰運動家隊，第3局因一顆因一顆93.3哩頭部近身球，引發坎納（Mark Canha）不滿，雙方一度板凳清空，大谷翔平則被鏡頭捕捉到噗滋笑的畫面。

大谷翔平延後1天登板，天使因板凳人手不足，加上總教練麥登（Joe Maddon）想要觀察他的前役直球失速，是否與同場投、打的負擔太重有關，因此大谷今天僅擔任先發投手。

大谷翔平投完前3局、未失分，第3局面對坎納時，一顆93.3哩的直球從他的頭部前方掃過，坎納當場不爽、向大谷翔平叫囂，捕手鈴木清（Kurt Suzuki）則是趕緊擋在坎納前方，兩隊球員也一湧而出。

大谷翔平拍拍自己胸口，示意是自己的錯，看到兩隊人馬板凳清空的畫面，在投手丘上笑了出來，畫面全被鏡頭捕捉到，成為美國媒體瘋狂截圖的瞬間。

大谷翔平的反應太過無害，引起網友討論熱烈，有人說大谷的反應太完美，也有人稱「大谷翔平大概是全世界最難跟他吵起來的人」。短暫衝突過後，大谷翔平以97.9哩直球三振坎納。

大谷翔平 天使 運動家

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