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MLB／投手大谷今天沒塞車 麥登開玩笑「昨晚睡球場」
天使隊「二刀流」大谷翔平昨天因球隊巴士塞車，導致未能先發投球，改以打者身分上場，離奇的更換先發原因引起話題，今天的先發投球沒再延後，總教練麥登（Joe Maddon）賽前也幽默回應：「他昨天可能睡在這裡吧！」
大谷翔平原訂昨天就要擔任先發投手，但因舊金山海灣大橋發生車禍，天使其中一輛球隊巴士塞在車陣中，大谷翔平為了能趕上先發，與翻譯水原一平改搭捷運，抵達球場時間仍太晚，擔任先發投手的賽前準備時間不足，麥登因此決定讓他延後1天登板。
今天賽前媒體好奇問起，大谷翔平今天還是搭球隊巴士嗎？麥登笑答：「他昨晚應該是睡這裡吧！」
大谷翔平從賽前熱身開始，當地媒體就捕捉照片，放上推特向球迷報告好消息：「證明大谷翔平今天沒有遇到交通問題。」
天使將在6月1、2日與巨人隊交手兩場，由國聯的巨人作東，屆時將沒有指定打擊，大谷翔平是否有機會以先發外野手亮相？麥登表示，「我們有討論過這個話題，目前的答案是不會。」他現在的計畫是讓大谷從代打出發，代打後直接留在場上守外野。
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