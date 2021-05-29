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MLB／釀出史上最笨失誤 海盜一指新秀：1秒喪失理智

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
海盜隊一壘手克雷格（Will Craig）昨天釀出史上最笨失誤，今天賽前出面受訪，坦言自己當下失去理智。 美聯社
海盜隊一壘手克雷格（Will Craig）昨天釀出史上最笨失誤，今天賽前出面受訪，坦言自己當下失去理智。 美聯社

海盜隊一壘手克雷格（Will Craig）昨天釀出史上最笨失誤，今天賽前出面受訪，他坦言：「當我看到貝茲（Javier Baez）往回跑，我大概有那麼1秒喪失理智。」

小熊隊昨天以5：3擊敗海盜之戰，離奇戰況發生在第3局，貝茲在二壘有人、兩出局時打擊，擊成三壘方向滾地球，海盜接球後傳向一壘，克雷格接球時並未踩在壘包上，選擇上前觸殺貝茲

只需要踩一壘就結束的半局，克雷格跟著貝茲往本壘移動，壘上的康崔拉斯（Willson Contreras）也在此時闖本壘，克雷格見狀傳給捕手培瑞茲（Michael Perez），康崔拉斯仍安全回到本壘，而貝茲也趁勢回衝一壘，培瑞茲這時又發生傳一壘的暴傳，讓貝茲站上二壘。

「是的，當我一傳球時，我就驚醒『天啊！我在幹嘛？我明明知道規則啊！』」克雷格表示，這是非常基本的棒球規則，但自己在當下看到貝茲倒退時，就像短暫喪失了理智，「我看到培瑞茲看著我就傳球了，而接下來的事就是歷史了。」

寫下史詩級的失誤，克雷格知道影片已在網路瘋傳，「我知道總會有結束的一天，所以我盡可能不去看，我希望把時間放在反省這個play上，所以我最好不去看。」

總教練薛爾頓（Derek Shelton）則說自己看了一次影片，「那沒有讓我好過一點。」

薛爾頓表示，「就像我昨天說的，我們搞砸了這個play，但我們必須前進，我保證你們不會再看到這樣的情況，我看了一次是因為想看清楚全貌，接著就該向前走了，今天又是新的一天。」

貝茲 培瑞茲 海盜

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