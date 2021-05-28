MLB／美媒神P大谷搭捷運照 吊出達比修菜鳥回憶

大谷翔平原訂今(28日)擔任先發投手在客場挑戰運動家，卻因所搭巴士塞車而改搭捷運，因此將登板日延後一天，有美媒突發奇想，後製大谷翔平搭捷運的照片，引來網友一片叫好；而現效力於教士的達比修有，也回憶過往乘坐奧克蘭捷運往事。

舊金山海灣大橋今天發生嚴重車禍，導致大塞車，而天使的其中一輛球隊巴士就卡在車陣中，所以大谷只能改搭捷運趕來球場，但抵達時間不夠他完成先發投手賽前準備工作，天使決定將他的先發延後一天，今大谷翔平以打者身分上場，3打數沒有安打，另有1次保送，最終天使以0比5輸給運動家。

根據總教練麥登（Joe Maddon）表示，大谷翔平後來改搭的捷運也出現狀況，也導致賽前投球熱身時間不足，但舊金山捷運系統BART隨即對此澄清，今天捷運並未誤點。《NBC Sports》也搞怪後製一張大谷翔平身穿球衣、頭戴頭盔前往搭乘捷運照片，並寫下「當你發現敵隊球員在捷運站迷路，你能幫助他找到去球場的路嗎？」引發網友熱烈回應，「當然，我會要求跟他合照」、「奧克蘭的球迷都很熱心」、「要看球員是誰，大谷的話我可以」

You see an opposing player lost on BART... are you helping them find their way to the game?? pic.twitter.com/0zrxaDw2fN — NBCSAuthentic (@NBCSAuthentic) May 28, 2021

大谷翔平改搭捷運到球場，在大聯盟球員之間也傳開，同為日籍投手的達比修有在推特表示，自己在遊騎兵時期，隊上規定年資未達3年的菜鳥不得乘坐巴士，而自己每當前往奧克蘭時也曾坐過捷運，也引來田中將大留言詢問，「不能搭巴士是指隊巴嗎？」，達比修有回應「沒錯，雖然不是很確定，搭乘公共巴士好像也不行，那時大家也會平分計程車錢，如果被發現搭巴士的話會被罰錢。」