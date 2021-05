MLB／美媒神P大谷搭捷運照 吊出達比修菜鳥回憶

大谷翔平原訂今(28日)擔任先發投手在客場挑戰運動家,卻因所搭巴士塞車而改搭捷運,因此將登板日延後一天,有美媒突發奇想,後製大谷翔平搭捷運的照片,引來網友一片叫好;而現效力於教士的達比修有,也回憶過往乘坐奧克蘭捷運往事。

舊金山海灣大橋今天發生嚴重車禍,導致大塞車,而天使的其中一輛球隊巴士就卡在車陣中,所以大谷只能改搭捷運趕來球場,但抵達時間不夠他完成先發投手賽前準備工作,天使決定將他的先發延後一天,今大谷翔平以打者身分上場,3打數沒有安打,另有1次保送,最終天使以0比5輸給運動家。

根據總教練麥登(Joe Maddon)表示,大谷翔平後來改搭的捷運也出現狀況,也導致賽前投球熱身時間不足,但舊金山捷運系統BART隨即對此澄清,今天捷運並未誤點。《NBC Sports》也搞怪後製一張大谷翔平身穿球衣、頭戴頭盔前往搭乘捷運照片,並寫下「當你發現敵隊球員在捷運站迷路,你能幫助他找到去球場的路嗎?」引發網友熱烈回應,「當然,我會要求跟他合照」、「奧克蘭的球迷都很熱心」、「要看球員是誰,大谷的話我可以」

You see an opposing player lost on BART... are you helping them find their way to the game?? pic.twitter.com/0zrxaDw2fN