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MLB／磨球棒童出身 馬恰多簽約第一桶金馬上花掉3000萬

聯合新聞網 / 綜合報導
馬恰多（Manny Machado）公開成為富豪後的奢華生活。 美聯社。
馬恰多（Manny Machado）公開成為富豪後的奢華生活。 美聯社。

明星內野手馬恰多Manny Machado）2019年與教士豪快簽下10年3億美元（約台幣87億元）合約，如今來到職業生涯第10個年頭，馬恰多日前接受《GQ Sports》訪問，詳盡敘述成為富豪後的奢華生活。

影片中馬恰多桌上擺滿現金，尤如土豪，而他在自述生平時，特別提及他在小學時曾去球探家中的球棒公司磨球棒，對照現在生活有天壤之別。

馬恰多生涯自金鶯起家，一點一滴成長為明星球員，當被問及當時被金鶯在選秀會選進的感受時，馬恰多表示，「很不真實，但真的是夢想成真，沒辦法用言語形容，我很感謝上天，感謝我的家人朋友，我終於走到這一步，實現我的夢想，那是與家人的美妙時刻，能看到我媽因為孩子成功而感到開心。」

2010選秀會以探花之姿，與金鶯達成簽約金525萬美元加盟，馬恰多說，「我那時候才17歲，對我來說是很大一筆錢，感覺很棒，因為我有能力養家了，還有完成很多連作夢都想不到的事。」

轉戰教士成為千萬等級年薪的球員，馬恰多也談到自己如何運用這筆錢，「首先我為家人還清10萬美元債務，接著為我以及我的家人買了車，我送我媽一台Escalade，我妹是Range Rover，我自己則是買了一輛賓士CL-550，這是我的夢幻車款。接著帶著死黨到Foot Locker買了一大堆喬丹鞋及衣服，我沒騙你，那當下感覺超讚。」另外馬恰多也提到自己帶家人旅遊、刺青及買棟新房子，前前後後花了101萬6000美元（約3000萬台幣），而這僅能算是馬恰多的零頭而已。

雖然簽下3億合約，但馬恰多也提到，自己在理財上也有規劃，「我不是說不能花錢，生活還是得過，但要明智理財，妥善使用你的金錢，明智地與親近的人來往，如果這些都能做到，自然會為你帶來更多。」

馬恰多 金鶯 教士 Manny Machado

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