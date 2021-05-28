MLB／傷病情況不公開透明 美媒稱費城人教頭將付出代價

日前費城人總教練吉拉迪（Joe Girardi）隱瞞陣中主砲哈波（Bryce Harper）傷勢，坦言是為了不讓敵人掌握球隊狀況所做的策略，今(28日)吉拉迪也正式宣告，從今以後將不再透露有關球隊傷病狀況，對此《雅虎體育》也憂心表示，吉拉迪的不公開透明的做法，可能將引起多數球隊仿效，吉總將會為此付出代價。

今費城人與馬林魚之戰，吉拉迪選擇讓主戰二壘手塞古拉（Jean Segura）坐板凳，讓梅頓(Nick Maton)鎮守二壘大關，當被問及詭異調度，吉拉迪表示，「我只想讓你們知道，我們將採取不同的作法。我已經與組織內部的人討論過了，此後我不打算分享任何事情，例如誰可以上場、誰不能比賽，因為我認為這對我們不太公平，就像如果你要做什麼，你並不會與對手隨隊記者分享。所以這就是我們處理的方式。」

費城人近期不見陣中巨星哈波（Bryce Harper）身影，當時球團對外發布表示這是對他近況不佳作出的調整，沒想到卻在26日正式將他放入10日傷兵名單，當時吉拉迪表示，「如果我跟你說有個球員的手腕受傷了，顯然其他隊的教練會藉此獲得些優勢。我們想要盡可能贏下比賽，我知道身為記者的你想要掌握最新消息，但如果被其他隊伍知道了，優勢就在他們手上，很抱歉我必須這麼做。」

《雅虎體育》認為，吉總刻意隱瞞傷兵狀況，對於大聯盟影響十分巨大，將使部分記者採訪工作變得越發艱難，也會讓進場球迷發現喜愛球員未能上場而敗興而歸，而對於球員來說也沒有什麼好處，甚至可能讓他們的處境更加困難，但考慮到哈波最近因為表現不佳遭到噓聲，如果球迷知道他手腕有傷，可能就不會發生這種情況。

此外大聯盟與NFL、NBA不同，並不會要求球隊提供詳細的傷病報告，如果有球隊效法吉拉迪的做法，將對聯盟生態帶來大幅變動。