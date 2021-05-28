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MLB／道奇單場3轟棒打巨人 兩隊本季4戰衛冕軍全勝

中央社 / 洛杉磯27日綜合外電報導
道奇隊孟西。 法新社
道奇隊孟西。 法新社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇打者特納、皮特斯與孟西今晚接連開轟，終場以4比3棒打舊金山巨人，累計這兩支國聯西區的勁旅本季4度交手，尋求衛冕的道奇橫掃巨人。

這場比賽特納（Justin Turner）3局下率先擊出兩分彈，這是他本季第9支也是過去3場比賽的第2支；今年才升上大聯盟的彼特斯（DJ Peters）目前只打了17場比賽，5局下擊出中間方向的生涯首轟；6局下孟西（Max Muncy）擊出超前比數的中右外野方向陽春砲打破平手僵局，幫助球隊領先至終場。

道奇不僅以重砲修理巨人，另以投手車輪戰讓對手難招架，先發左投普萊斯（David Price）以無安打、無失分、無保送解決前8名打者就退場，之後交給牛棚接力，贏得近期15場比賽的第13勝。

總計尋求衛冕的道奇共動用7名投手，個人本季2勝還沒敗績的岡薩雷茲（Victor Gonzalez）雖然在6局上被巨人索拉諾（Donovan Solano）擊出兩分全壘打，兩隊戰成3比3平手，不過最後還是由岡薩雷茲奪勝投。

不僅索拉諾，巨人中心打者隆戈利亞（EvanLongoria）也擊出陽春砲，但個人戰績5勝2負的巨人先發投手伍德（Alex Wood），面對前東家主投6局被敲6安掉4分吞敗投，也使得球隊近期11戰輸掉第4場，4敗全都是輸給道奇。

道奇與巨人堪稱國聯西區的死對頭，若是併計去年球季，這組誰都不願輕易認輸的對戰組合，道奇連戰皆捷已豪取6連勝。

目前道奇以31勝19負在國聯西區5隊中暫居第2，巨人以30勝20負緊追道奇之後。

巨人 大聯盟

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