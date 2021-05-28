MLB／對方投手沒注意到暫停 大谷翔平揮揮手提醒太萌了
天使隊今天臨陣更換先發投手，大谷翔平因塞車而未能按計畫先發登板，改以打者身分見證天使遭到完封，運動家隊巴塞特（Chris Bassitt）投完9局、無失分，演出生涯首場完封勝，率領運動家以5：0贏球。
天使今天原訂由大谷翔平先發投球，但他所搭乘的球隊巴士因海灣大橋發生車禍而被卡在車陣中，大谷改搭捷運來到球場，仍趕不及先發投球所需的賽前準備時間，天使決定改派山多瓦（Patrick Sandoval）先發，大谷則擔任指定打擊出賽，先發投球順延一天。
「投手大谷」沒當成主角，此役的主人公由運動家先發投手巴塞特領銜主演，他以114球投完9局，只被敲出2安打、無失分，送出9次三振，寫下生涯第一場完封勝。
大谷翔平面對巴塞特4打席，僅在第4局靠保送上壘，另外3打席分別吞下三振及兩次飛球遭到接殺。
有趣畫面出現在第9局，大谷翔平在球數2好2壞時面對下一球時喊出暫停，但裁判示意暫停後，巴塞特仍專注在投球準備動作上，第一時間並未注意到，大谷翔平向他揮揮手提醒他，巴塞特見狀後也笑了出來，可愛的互動萌翻球迷驚呼「翔平是好人！」
Sho So Nice✅— Anaheim Sports (@AnaheimSports1) May 28, 2021
Shohei Ohtani waves to pitcher. 😎😍#大谷翔平 #Ohtani #Angels pic.twitter.com/cbO4ju5Ddv
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言