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MLB／對方投手沒注意到暫停 大谷翔平揮揮手提醒太萌了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平面對巴塞特4打席，僅在第4局靠保送上壘，另外3打席分別吞下三振及兩次飛球遭到接殺。 路透社
大谷翔平面對巴塞特4打席，僅在第4局靠保送上壘，另外3打席分別吞下三振及兩次飛球遭到接殺。 路透社

天使隊今天臨陣更換先發投手，大谷翔平因塞車而未能按計畫先發登板，改以打者身分見證天使遭到完封，運動家隊巴塞特（Chris Bassitt）投完9局、無失分，演出生涯首場完封勝，率領運動家以5：0贏球。

天使今天原訂由大谷翔平先發投球，但他所搭乘的球隊巴士因海灣大橋發生車禍而被卡在車陣中，大谷改搭捷運來到球場，仍趕不及先發投球所需的賽前準備時間，天使決定改派山多瓦（Patrick Sandoval）先發，大谷則擔任指定打擊出賽，先發投球順延一天。

「投手大谷」沒當成主角，此役的主人公由運動家先發投手巴塞特領銜主演，他以114球投完9局，只被敲出2安打、無失分，送出9次三振，寫下生涯第一場完封勝。

大谷翔平面對巴塞特4打席，僅在第4局靠保送上壘，另外3打席分別吞下三振及兩次飛球遭到接殺。

有趣畫面出現在第9局，大谷翔平在球數2好2壞時面對下一球時喊出暫停，但裁判示意暫停後，巴塞特仍專注在投球準備動作上，第一時間並未注意到，大谷翔平向他揮揮手提醒他，巴塞特見狀後也笑了出來，可愛的互動萌翻球迷驚呼「翔平是好人！」

大谷翔平 天使 運動家

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