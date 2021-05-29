「魔球」要在奧克蘭締奪冠傳奇 賓恩恐剩最後一年機會了

奧克蘭運動家隊堪稱是近代大聯盟史上最附傳奇性球隊。打從魔球(Money ball)創始人賓恩(Billy Beane)運用賽博計量學，打破過往球探傳統評估球員方式，並創造出一套令後人眼睛為之一亮的科學數據派經營風格。從不被主流球界所接受，到如今成為每一位球團經營者必須拜讀的顯學，賓恩的魔球為運動家所打造金字招牌，早已被眾人所津津樂道。

只不過，魔球雖然已被主流球界所接受，但是運動家隊始終沒有達成贏下球季最後一場比賽勝利。就算賓恩的魔球經驗已被多支大聯盟球隊複製貼上，並且最終直搗黃龍，一統天下。有別於其他奪冠隊伍，運動家隊可說是命運多舛，尤其在最近十年裡，成績乃是大起大落。

自2012年起，運動家隊連續3季闖進季後賽，但緊接下來3季則是連續墊底。而2018年開始又開啟魔球傳奇模式，連續3季奪得季後賽門票。如果按照趨勢來看，2021年運動家本該是陪公子打球。然而2021開季雖吞下6連敗，讓死忠球迷準備提早放暑假時，接下來卻是打出一波13連勝紅盤，如今則是登上美聯西區龍頭寶座。

運動家在2002年打造的魔球傳奇，曾被改編為好萊塢電影，由布萊得彼特飾演賓恩。 資料照

也許這是最後一次運動家隊在奧克蘭上演魔球傳奇，因為在5月中旬，大聯盟官方已向運動家隊下最後通牒。其中大意包括：如果運動家隊未來沒有辦法說服奧克蘭當地政府，幫助運動家隊打造一座新球場，那麼請運動家隊及早找到新的落腳城市。

其實早在4月份，運動家隊已提出一份造價高達120億美金水岸建設計畫，主要設施就包括運動家隊的新主場。不過由於該計畫要花上大量納稅人的錢，所以如今都仍卡在市議會中，必須從長計議。而在此同時，運動家隊總裁卡維爾(Dave Kaval)則是造訪賭城拉斯維加斯(Las Vegas)，並在該城市所屬的冰球隊拉斯維維加斯黃金騎士(Las Vegas Golden Knights)主場打卡，試圖用行動來逼奧克蘭市政府與市民就範。

奧克蘭市民也不是被嚇大的，按照過去歷史奧克蘭從未被職業球團所威嚇住，也因此接連失去了NFL海盜隊(Raiders)與NBA金州勇士兩支職業隊。看情況，運動家遠走他鄉的日子應該是進入到倒數計時階段。

除此之外，賓恩在運動家主政的日子也隨著一項商業併購案邁入關鍵時刻。由於賓恩是紅球併購公司(Redball Acquisition Corp.)合夥人之一，而近期紅球併購公司試圖與芬威體育集團(Fenway Sport Group)合併，由於芬威體育集團乃是紅襪隊的主要大股東，所以如果該項商業併購案如果達成，賓恩為了迴避利益則是必須卸下在運動家隊主事者的身份，結束在運動家長達近20年主政期。

20年前賓恩（右）與運動家教頭浩威（Art Howe）合作，當時兩人都相當年輕。浩威去年傳出染疫，賓恩如今則是幾乎滿頭白髮。 美聯社

如此一來，今年如果球迷們想看原汁原味奧克蘭運動家隊的魔球，2021年很有可能是最後一次機會。但是就算沒有賓恩，他留下的魔球傳奇可望會繼續留在運動家經營團隊血液中，畢竟魔球早已成為世界棒球主流風潮！