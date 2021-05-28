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MiLB／林子偉猛打賞+2打點 關鍵安扳平比數

中央社 / 台北28日電
效力雙城小聯盟3A的林子偉9局關鍵安打幫助球隊扳平比數，單場3安貢獻2分打點。 路透社
效力雙城小聯盟3A的林子偉9局關鍵安打幫助球隊扳平比數，單場3安貢獻2分打點。 路透社

旅美明尼蘇達雙城隊小聯盟3A野手林子偉今天先發出賽手感佳，9局關鍵安打幫助球隊扳平比數，單場3安貢獻2分打點，雙城隊終場以4比2擊敗芝加哥小熊隊

美職小聯盟3A賽事雙城隊今天與小熊隊交手，雙城隊台灣好手林子偉今天先發打第一棒、守二壘，林子偉首局敲出二壘方向滾地球出局，3局吞下三振。

5局壘上有人、2人出局打擊機會，林子偉敲出右外野方向安打、幫助球隊先馳得點，小熊隊6局下追分，靠著單局2保送3安攻下2分、超前比數。

林子偉8局再敲二壘打，但隊友沒能延續攻勢，9局雙城隊再起攻勢，靠著安打、接連觸身球保送攻占滿壘，林子偉適時安打送回球隊追平分，雙城再靠著對方守備失誤跑回2分、翻轉戰局，順利拿下勝利。

林子偉今天總計5打數敲出3支安打，貢獻2分打點、吞下1K，連4場出賽敲安，賽後打擊率升至2成61。

林子偉 雙城 小熊隊

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