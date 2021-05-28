MLB／投球策略是錯的！ 「神之右手」提點大谷翔平

大谷翔平本季重啟二刀流，重新站上投手丘的「投手大谷」，本季先發登板6場，繳出1勝0負、防禦率2.37的優質內容，雖然在30.1局中大展K功狂飆45次三振，卻也送出多達22次三振，三振保送比是不及格的2.05，名人堂投手「神之右手」馬丁尼茲(Pedro Martinrz)也曾說道，大谷翔平投球策略根本是錯誤的。

馬丁尼茲縱橫賽場18年，曾經3度奪下三振王，生涯每9局僅有2.4次保送，三振保送比是超水準的4.15，控球能力不同凡響，馬丁尼茲曾在上月《MLB Tonight》節目中表示，大谷翔平本季過多的保送，在於他投球策略設定錯誤，「根據我的經驗來看大谷翔平，他不缺乏球威，只是使用方法錯了，他沒有將球威用在正確的方式上，對決打者要先搶好球數，後面再用變化球吸引打者提前出棒，但他反而是先丟變化球，球數落後再丟速球，打者就會抓準時機出棒。」

大谷翔平近2場合計僅3保送，堆壘包情形逐漸減少，原訂於今(27日)登板的他，因舊金山海灣大橋今天發生嚴重車禍導致大塞車，而天使的其中一輛球隊巴士就卡在車陣中，所以大谷只能改搭捷運趕來球場，但抵達時間不夠他完成先發投手賽前準備工作，天使決定將他的先發延後一天。