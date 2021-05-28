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MLB／疫情下的特殊紀錄！ 洛磯馬奎茲62球就完投

聯合新聞網 / 綜合報導
馬奎茲(German Marquez)僅花62球完投比賽。 美聯社。
馬奎茲(German Marquez)僅花62球完投比賽。 美聯社。

疫情時代雙重賽首戰只打7局的特殊規則，讓洛磯馬奎茲寫下特殊紀錄！

洛磯今(27日)與大都會展開雙重戰，首戰推出馬奎茲(German Marquez)先發登板，僅花62球就完投，不過在馬奎茲好投下，洛磯未能給予火力支援，終場遭大都會以1比0完封，馬奎茲吞下完投敗。

馬奎茲在洛磯作客大都會花旗球場的雙重賽首戰先發，全場只被敲出3安，包含培拉薩（Jose Peraza）陽春砲失1分，送出6次三振，但在繳出優質先發內容下，洛磯打線完全熄火，馬奎茲投完6局仍陷入1分落後，而7上洛磯打者遭三上三下無功而返，最終馬奎茲留下6局投球紀錄，但不同於完全比賽或無安打比賽需要9局才算成立，因此順水推舟讓馬奎茲完成62球就完投的罕見紀錄，也算是疫情時代下的另類產物。

自2016年9月30日海盜投手諾瓦（Ivan Nova）後，聯盟還未出現用62顆或以下的球數投完整場比賽，當時諾瓦主投5.1局僅用57球，卻在比賽當中下起大雨而裁定比賽；而在隊史紀錄中，馬奎茲也超越庫克（Aaron Cook）成為最少球完投比賽的投手，後者曾在2007年對陣教士只用74顆球就完投，而令人難以置信的是，庫克是在正規9局的比賽完成這項壯舉，隔年再度面對教士，身為滾地球投手的庫克再賞教士9局79球完封比賽，從此之後，大聯盟就未能出現少於80球能完投9局的投手。

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