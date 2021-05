MLB／澄清沒害投手大谷遲到 舊金山捷運局：沒誤點

天使隊「二刀流」大谷翔平今天臨時取消先發投手,改擔任指定打擊上場,總教練麥登(Joe Maddon)解釋是因巴士塞車、改搭捷運也出了一些狀況,導致大谷翔平投球賽前準備時間不足,但舊金山捷運系統BART隨即對此澄清,今天捷運並未誤點。

大谷翔平今天臨陣卸下先發投手任務,隨後證實並非因為身體有狀況,而是因為今天舊金山海灣大橋發生車禍,球隊巴士塞在路上,大谷必須改乘捷運來到球場,時程上有所延誤。

麥登向媒體表示,他一直與大谷翔平的翻譯水原一平聯繫,接獲水原通知,他們在轉乘捷運時也遇到一些狀況,因此抵達球場的時間還會再晚一些。

此役是當地時間下午6點40分的比賽,麥登表示,按照大谷的習慣,他今天應該要在4點左右開始準備,但因為突發的交通問題,導致他會延誤1小時左右,在接獲水原一平的回報後,他們最終決定改變計畫,不讓大谷在今天投球。

舊金山捷運系統BART隨後在推特表示,「首先,我們很榮幸迎接像大谷翔平這樣的棒球巨星搭乘BART,但我們已與作業控制中心確認,今天在海灣大橋車禍期間,前往球場的捷運沒有任何延誤。」

First, wow, what an honor to host a baseball superstar like Shohei Ohtani on BART.



We did not experience any issues on our end. We confirmed with Operations Control Center there was no delay for any Coliseum-heading train during the Bay Bridge incident. https://t.co/Ve3E4McdlJ