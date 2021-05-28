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MLB／澄清沒害投手大谷遲到 舊金山捷運局：沒誤點

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
天使球團稱大谷交通出了點意外導致晚到球場無法先發，但舊金山捷運系統BART隨即對此澄清，今天捷運並未誤點。 路透社
天使球團稱大谷交通出了點意外導致晚到球場無法先發，但舊金山捷運系統BART隨即對此澄清，今天捷運並未誤點。 路透社

天使隊「二刀流」大谷翔平今天臨時取消先發投手，改擔任指定打擊上場，總教練麥登（Joe Maddon）解釋是因巴士塞車、改搭捷運也出了一些狀況，導致大谷翔平投球賽前準備時間不足，但舊金山捷運系統BART隨即對此澄清，今天捷運並未誤點。

大谷翔平今天臨陣卸下先發投手任務，隨後證實並非因為身體有狀況，而是因為今天舊金山海灣大橋發生車禍，球隊巴士塞在路上，大谷必須改乘捷運來到球場，時程上有所延誤。

麥登向媒體表示，他一直與大谷翔平的翻譯水原一平聯繫，接獲水原通知，他們在轉乘捷運時也遇到一些狀況，因此抵達球場的時間還會再晚一些。

此役是當地時間下午6點40分的比賽，麥登表示，按照大谷的習慣，他今天應該要在4點左右開始準備，但因為突發的交通問題，導致他會延誤1小時左右，在接獲水原一平的回報後，他們最終決定改變計畫，不讓大谷在今天投球。

舊金山捷運系統BART隨後在推特表示，「首先，我們很榮幸迎接像大谷翔平這樣的棒球巨星搭乘BART，但我們已與作業控制中心確認，今天在海灣大橋車禍期間，前往球場的捷運沒有任何延誤。」

大谷翔平 天使

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