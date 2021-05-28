MLB／海盜一指新秀無腦守備煮粥 教頭：都怪我

兩出局、二壘有人，打成三壘滾地球的下一步會是什麼？今天的小熊與海盜隊之戰，打出讓海盜總教練薛爾頓（Derek Shelton）坦言，看都沒看過的畫面，一壘手克雷格（Will Craig）無腦的守備選擇，薛爾頓賽後為他護航，但他也說：「克雷格知道他搞砸了。」

小熊以5：3擊敗海盜之戰，離奇戰況發生在第3局，康崔拉斯（Willson Contreras）敲安、並盜上二壘，兩出局時輪到貝茲（Javier Baez）打擊，他打成三壘方向滾地球，海盜接球後傳向一壘，克雷格接球時並未踩在壘包上，選擇上前觸殺貝茲，而貝茲慢慢往本壘倒退。

只需要踩一壘壘包就結束的半局，克雷格跟著貝茲上演追逐戰，康崔拉斯見狀直衝本壘，等到克雷格意識到傳本壘時，仍讓康崔拉斯溜回這1分，而貝茲也趁勢回衝一壘，海盜捕手培瑞茲（Michael Perez）這時又發生傳一壘的暴傳，讓貝茲站上二壘。

貝茲表示，「回到休息區後，大家都慶祝的像是我打了二壘安打一樣。」他笑說，已經看到影片在網路上發酵，很多人在推特上標註他，「我等不及要來看看了。」

薛爾頓談起這記play很無奈，「人們都說，只要待得夠久，就會遇過所有狀況，但我還真的沒看過這種情況。」

26歲的克雷格為海盜2016年首輪指名選進的新秀，今天是他在大聯盟的第15場出賽，薛爾頓並未責怪克雷格，而是責怪自己，「我應該要讓他知道，他唯一要做的事就是踩一壘。」

薛爾頓表示，「責任在於我，我保證當我還在這裡時，你們絕對不會再看到同樣的情況重演，我們的球員必須了解規則，這是封殺的狀況，壘包104年來都不曾移動，不管貝茲怎麼跑，我們只需要回去踩一壘。」