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MLB／投手大谷塞車太晚到 天使臨陣改成打者翔平上場
天使隊「二刀流」大谷翔平原訂今天擔任先發投手，在客場出任運動家隊，賽前卻臨時更換先發投手，「打者大谷」照常上場，離奇調度引起熱議，總教練麥登（Joe Maddon）解惑，大谷所坐的巴士賽車、改乘捷運，但抵達球場的時間太晚，先發投球的賽前準備時間不足。
大谷翔平此役最初設定登板時間就是周六，日前宣布改到今天，沒想到賽前1個半小時，天使宣布先發投手換人，大谷翔平又改到明天先發，但他今天將擔任打者出賽。
「投手大谷」臨時不能上場，外界當然擔憂他是不是出了什麼狀況？麥登賽前解惑。
舊金山海灣大橋今天發生嚴重車禍，導致大塞車，而天使的其中一輛球隊巴士就卡在車陣中，所以大谷只能改搭捷運趕來球場，但抵達時間不夠他完成先發投手賽前準備工作，天使決定將他的先發延後一天。
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