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MLB／讀賣巨人不要的賈西亞 超越大谷成為全壘打王

聯合新聞網 / 綜合報導
遊騎兵28歲的大齡新秀賈西亞（Adolis Garcia）（右） 美聯社
遊騎兵28歲的大齡新秀賈西亞（Adolis Garcia）（右） 美聯社

遊騎兵28歲的大齡新秀賈西亞（Adolis Garcia）是本季突然竄起的一顆新星，今天（27日）他再敲出本季第16號全壘打，正式超越大谷翔平，並與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）並列全壘打王，令人想不到的是，古巴出身的他其實曾效力日職讀賣巨人隊，不過只待4個月就被解約。

當年23歲的賈西亞於2016年加入讀賣巨人，然而在一軍僅留下4場出賽與7打數0安打紀錄，被下降二軍後明顯水土不服，他無法適應日本的各種文化，甚至連練球態度都屢次被教練質疑，結果只待4個月就被球團解約。不過他的棒球人生並未就此落幕，原訂飛往家鄉古巴的他在法國巴黎轉機時失蹤，原來他叛逃至多明尼加，該年12月還出現在美國自由球員名單，隨後紅雀與他簽下一紙小聯盟合約。

時間來到2019，26歲的賈西亞被紅雀指定讓渡，直到去年才透過交易來到遊騎兵，雖然春訓期間難逃再次被放入讓渡名單的命運，不過好在球隊傷病頻出，讓他有機會站上大聯盟一展身手，而他也展現過人的實力，本季至今的打擊三圍是驚人的.288/ .324/ .619，全壘打數還超越大谷翔平，以16支與藍鳥隊的小葛雷諾並列全聯盟第一。

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