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MLB／太空人3轟炸裂 中止道奇8連勝

中央社 / 休士頓26日綜合外電報導
太空人迪亞茲（右）擊出全壘打與隊友亞土維慶祝。 美聯社
太空人迪亞茲（右）擊出全壘打與隊友亞土維慶祝。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB休斯頓太空人今天迎戰來訪的洛杉磯道奇隊，太空人的亞土維、柯瑞亞及迪亞士先後轟出全壘打，幫助球隊以5比2擊垮道奇。

太空人菜鳥先發投手賈西亞（Luis Garcia）表現優異，拿下賽季3連勝。太空人與道奇跨聯盟2連戰中，靠著今天這一勝，避免遭到道奇橫掃。

目前3勝3負的賈西亞今天主投6局，創職業生涯的新高，也補上太空人先發投手傷兵的缺口。太空人隊希望先發投手巴爾德斯（Framber Valdez）和歐多瑞茲（Jake Odorizzi）能在週末從傷病名單歸隊。

賈西亞主投6局，退場時太空人以2比1領先，太空人在第7局一口氣攻下3分，其中包括亞土維（Jose Altuve）帶有1分打點的一壘安打，以及迪亞茲（Aledmys Diaz）兩分砲，所有的失分都算在道奇中繼投手瓊斯（Nate Jones）身上。

太空人這一勝結束自己的4連敗，也終止道奇的8連勝。9局上場的太空人投手阿布瑞尤（Bryan Abreu）在兩出局時一連投出兩次保送，不過最後仍以三振解決道奇的普荷斯（Albert Pujols）化解危機，也讓自己首度拿下救援成功。

目前戰績5勝3負的道奇右投包爾（Trevor Bauer）在生涯對上太空人的9場先發中都未嚐敗績。他在這場比賽自始至終都設法控制太空人的攻勢，雖然在第一局就用了37球，但只被阿圖維打出陽春全壘打丟掉一分。

這也是阿圖維今年賽季的第6發全壘打，也讓太空人以1比0領先。鮑爾稍後在第一局一連投出3次保送，造成滿壘危機，不過他最後以三振化解困境，並讓太空人從第2局到第5局都沒有再攻下分數，兩隊並維持1比1平手，直到第6局兩出局時被柯瑞亞（Carlos Correa）擊出陽春砲，鮑爾因而承擔敗投。

鮑爾

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