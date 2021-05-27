快訊

桃園45歲男在家猝逝 家屬曝：生前發燒腹瀉還失去味覺

【總統在哪裡】沒病床、沒疫苗、亂象百出... 國家元首帶領防疫成了奢望？

MLB／金河成受官方欽點 「近兩週最火燙新秀」

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
教士金河成近7場打擊狀況也有所回溫，被大聯盟官網選為「近兩週最火燙新秀」之一。 路透社
教士金河成近7場打擊狀況也有所回溫，被大聯盟官網選為「近兩週最火燙新秀」之一。 路透社

本季以自由球員身份挑戰大聯盟的韓國內野手金河成，開季雖然陷入低潮，不過卻在陣中新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）缺陣下時頂住壓力，以先發游擊手身份出賽，近7場打擊狀況也有所回溫，被大聯盟官網選為「近兩週最火燙新秀」之一。

文中寫道，金河成在塔提斯與馬查多（Manny Machado）不在的期間穩住了防守中線，他的穩定表現幫助教士在過去兩週取得10勝2敗的戰績，而自從5月12日之後，金河成敲出的10支安打有6支是長打，賽季長打率從.250爬升至.327，同時也跑出了3次盜壘，證明了自己的速度與多守位的特性足以應付國聯西區的各個強權。

教士無疑是休賽季時動作最多的球隊之一，不過在簽下金河成時卻引來不少質疑，外界認為在擁有塔提斯、馬查多甚至普洛法（Jurickson Profar）等優秀的內野球員下，為何還得花4年2800萬美金簽下一個尚未證明自己實力的外籍選手？不過這些質疑都在開季一連串的傷病事件後煙消雲散，彷彿球隊早已預測到了一般，而金河成也在近7場比賽繳出.259/ .310/ .519的穩健成績。

相關新聞

觸身球之亂 讓大聯盟打者身陷險境

在大聯盟當打者，是份越來越難混的工作，聯盟整體打擊率低到只剩2成37，是歷史新低，被三振的比例又是前所未有的高—多達24.1%的打席以三振結尾，現在還要加上一個職災危險，就是位於歷史高點的觸身球比例。

MLB／球迷互毆！道奇、太空人場邊上演全武行

今（27日）迎來道奇於太空人主場進行的系列戰第二戰，許多道奇球迷帶著精心製作的看板與告示牌進入美粒果球場（Minute Maid Park），要來好好奚落太空人在2017年引爆的作弊事件，不過卻挑釁到

MLB／前一場先發被意外打爆 光芒王牌訪談暗指藍鳥偷暗號

光芒隊王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天（27日）面對皇家再繳頂級表現，主投8局無失分還送出11次三振，似乎已揮別前一場面對藍鳥投4.2局就失5分的低潮，不過他卻在賽後訪談時暗指藍鳥當時優

MLB／洋基克魯柏至少得休2個月 全壘打王沃特也再度倒下

紐約洋基再傳壞消息，不久前才投出無安打比賽的先發投手克魯伯（Corey Kluber）今（27日）透過核磁共振（MRI）檢查後確定將缺席至少8週，陣中巨砲沃特（Luke Voit）也因右腹拉傷再度進入

MLB／大谷翔平若守外野 教頭禁止「雷射肩」

天使隊日籍好手大谷翔平今天對戰遊騎兵，靠著腳程跑出一支內野安打，球隊也以9：8獲勝，明天將再次同場投打「二刀流」，不過後...

MLB／金河成受官方欽點 「近兩週最火燙新秀」

本季以自由球員身份挑戰大聯盟的韓國內野手金河成，開季雖然陷入低潮，不過卻在陣中新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）缺陣下時頂住壓力，以先發游擊手身份出賽，近7場打擊狀況也有所回溫，被大聯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。