MLB／金河成受官方欽點 「近兩週最火燙新秀」

本季以自由球員身份挑戰大聯盟的韓國內野手金河成，開季雖然陷入低潮，不過卻在陣中新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）缺陣下時頂住壓力，以先發游擊手身份出賽，近7場打擊狀況也有所回溫，被大聯盟官網選為「近兩週最火燙新秀」之一。

文中寫道，金河成在塔提斯與馬查多（Manny Machado）不在的期間穩住了防守中線，他的穩定表現幫助教士在過去兩週取得10勝2敗的戰績，而自從5月12日之後，金河成敲出的10支安打有6支是長打，賽季長打率從.250爬升至.327，同時也跑出了3次盜壘，證明了自己的速度與多守位的特性足以應付國聯西區的各個強權。

教士無疑是休賽季時動作最多的球隊之一，不過在簽下金河成時卻引來不少質疑，外界認為在擁有塔提斯、馬查多甚至普洛法（Jurickson Profar）等優秀的內野球員下，為何還得花4年2800萬美金簽下一個尚未證明自己實力的外籍選手？不過這些質疑都在開季一連串的傷病事件後煙消雲散，彷彿球隊早已預測到了一般，而金河成也在近7場比賽繳出.259/ .310/ .519的穩健成績。