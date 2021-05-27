MLB／卡拉提尼致勝安 教士延長賽險勝釀酒人

捕手卡拉提尼（Victor Caratini）10局上的一壘安打送回邁爾斯（Wil Myers），也送給聖地牙哥教士得來不易的勝利，終場就靠著這1分的超前分，險勝密爾瓦基釀酒人。

教士終結者米蘭肯（Mark Melancon）10局下靠著二壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）優異守備幫忙解決打者，拿下救援成功，目前以17次救援成功傲視大聯盟。

Extra innings neither shake nor stir @VictorCaratini. pic.twitter.com/ROH8ayW7ns — San Diego Padres (@Padres) May 27, 2021

美國職棒大聯盟MLB現在延長賽採「突破僵局制」，也就是每局先放1位跑者在二壘。10局下，二壘有日浦（Keston Hiura）在壘時，釀酒人首名打者亞當斯（Willy Adames）敲出左邊方向的平飛一壘安打，日浦兵臨城下，眼看就要追平分數。

但接著上來的布萊德雷（Jackie Bradley Jr.）一記強勁滾地球正朝教士二壘手克朗尼沃斯而去，克朗尼沃斯接球後立刻選擇回傳本壘，讓日浦在本壘板前出局，接著梅蘭森三振羅伯森（Daniel Robertson），再讓寇頓王（Kolten Wong）擊出滾地球出局，替教士守下勝利。

教士優異的守備讓釀酒人吃盡苦頭，9下2出局時，釀酒人致勝分站在二壘，很有機會一舉得勝；但蕭奧（Travis Shaw）眼見就要形成安打的平飛球，卻被教士中外野手普洛法（Jurickson Profar）美技收進手套，釀酒人徒留殘壘，比數也停在1:1，比賽進入延長。

9上登板的亞當斯（Austin Adams）拿下勝投，釀酒人則由蘇特（Brent Suter）承擔敗戰。教士近期戰績優異，過去16場比賽14勝2敗。