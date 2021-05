MLB／球迷互毆！道奇、太空人場邊上演全武行

今(27日)迎來道奇於太空人主場進行的系列戰第二戰,許多道奇球迷帶著精心製作的看板與告示牌進入美粒果球場(Minute Maid Park),要來好好奚落太空人在2017年引爆的作弊事件,不過卻挑釁到一旁的太空人球迷,雙方還在觀眾席上演全武行。

去年由於疫情影響,大聯盟賽事封館進行,觀眾無緣進場宣洩不滿,疫情趨緩的今年總算被道奇球迷逮到機會,特地選在對方主場的賽事前來抗議,在太空人幾名主力打者上場時可以依稀聽到「作弊人(cheater)」的噓聲。

不過如此的挑釁也點燃了雙方球迷間的戰火,一度上演互毆的局面,從影片中可以看出挨打的太空人球迷左臉濺血,直到警衛出面維持秩序才喊停。

不過賽場上挨打的卻是道奇隊,太空人投手賈西亞(Luis Garcia)繳出6局失1分好投,去年國聯塞揚獎得主包爾(Trevor Bauer)反倒還挨了作弊事件主角亞圖維(Jose Altuve)與柯瑞亞(Carlos Correa)各一發陽春彈吞敗,最終道奇就以2:5落敗。

Another view of the fight in the stands tonight. Can I add, lovely and classy move from the Astros fan who reached over to comfort the distressed child while her (assumed) parents were busy fighting... pic.twitter.com/QOdwyoFW93