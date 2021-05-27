MLB／球迷互毆！道奇、太空人場邊上演全武行

今（27日）迎來道奇於太空人主場進行的系列戰第二戰，許多道奇球迷帶著精心製作的看板與告示牌進入美粒果球場（Minute Maid Park），要來好好奚落太空人在2017年引爆的作弊事件，不過卻挑釁到一旁的太空人球迷，雙方還在觀眾席上演全武行。

去年由於疫情影響，大聯盟賽事封館進行，觀眾無緣進場宣洩不滿，疫情趨緩的今年總算被道奇球迷逮到機會，特地選在對方主場的賽事前來抗議，在太空人幾名主力打者上場時可以依稀聽到「作弊人（cheater）」的噓聲。

不過如此的挑釁也點燃了雙方球迷間的戰火，一度上演互毆的局面，從影片中可以看出挨打的太空人球迷左臉濺血，直到警衛出面維持秩序才喊停。

不過賽場上挨打的卻是道奇隊，太空人投手賈西亞（Luis Garcia）繳出6局失1分好投，去年國聯塞揚獎得主包爾（Trevor Bauer）反倒還挨了作弊事件主角亞圖維（Jose Altuve）與柯瑞亞（Carlos Correa）各一發陽春彈吞敗，最終道奇就以2：5落敗。