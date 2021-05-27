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MLB／前一場先發被意外打爆 光芒王牌訪談暗指藍鳥偷暗號

聯合新聞網 / 綜合報導
光芒隊王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）暗指藍鳥偷暗號，才是他被打爆原因。 美聯社
光芒隊王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）暗指藍鳥偷暗號，才是他被打爆原因。 美聯社

光芒隊王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天（27日）面對皇家再繳頂級表現，主投8局無失分還送出11次三振，似乎已揮別前一場面對藍鳥投4.2局就失5分的低潮，不過他卻在賽後訪談時暗指藍鳥當時優秀的對戰表現似乎有某種外在因素加持。

或許是葛拉斯諾的搖手套的習慣被破解了，不過他與教練凱許（Kevin Cash）卻不這麼認為，「他們在選球或揮棒的時候顯得有些奇怪。」葛拉斯諾說道，「我認為自己完全沒有失投，對面可能有什麼東西，你應該去問問他們。」

這不是藍鳥隊第一次對陣葛拉斯諾，早在4月23日雙方就曾交手，當時他同樣反常地投6局掉了5分，而葛拉斯諾整個四月也不過只有7分自責分。

其實早在十幾年前，藍鳥就爆出了非法偷暗號的醜聞，當時他們在主場中外野安排了一位身穿白衣的男子作為暗樁，以此來告知打者接下來的球種。

不過若是藍鳥真的偷了暗號，也不代表他們有實質上的作弊，畢竟壘上的跑者向打者告知球種並不被聯盟規範在作弊的範疇，而投手和捕手間有超過一組的暗號也早該是整個聯盟的常識。該場比賽藍鳥也沒有因此拿下最後的勝利，兩隊進入延長賽直到12局，光芒打下單局4分的攻勢，最終以9：7於客場擊敗藍鳥。

醜聞

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