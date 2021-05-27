MLB／帽沿上的髒污是防曬乳？紅雀總教練抗議反被趕出場

今日（27日）紅雀隊與白襪的跨聯盟賽事進行時發生一段小插曲，資深主審衛斯特（Joe West）要求紅雀投手蓋拉葛斯（Giovanny Gallegos）更換沾有外部物質的球帽，此舉卻令總教練席爾特（Mike Shildt）大為光火，他在上場抗議後被衛斯特驅逐出場。

時間來到7局下，二壘審發現投手蓋拉葛斯帽子上沾有奇怪的外部物質，蓋拉葛斯則解釋這其實只是他的防曬乳，不過衛斯特堅持要求他更換帽子，總教練席爾特卻在此時衝出休息室抗議，並對著主審破口大罵，被驅逐出場後，最終這頂帽子也被送往聯盟辦公室調查，而蓋拉葛斯也只好認命換頂帽子。

據《ESPN》報導，紅雀教練席爾特表示：「主審不該在這種時候揭露這件事，蓋拉葛斯他整季都帶著這頂帽子，會有污垢是理所當然。」、「難道他不會想擦點防曬乳防止黑色素沈澱嗎？難道棒球真的要去計較這種地方？」

衛斯特則表示自己的行為其實是在保護投手，這是不想要任何人被指控作弊所做出的判決，而將席爾特驅逐出場則是因為對方使用了侮辱性言辭，他也因循大聯盟規則條文沒收了蓋拉葛斯的帽子。

所幸蓋拉葛斯在風波過後沒有受到影響，上場後連續三振阿布瑞尤（Jose Abreu）與梅賽德斯（Yermin Mercedes），在8局續投也完成自己本日1.2局的投球工作，最終球隊也以4：0完封白襪。