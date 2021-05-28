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MLB／今日戰績表 孟西關鍵陽春砲助道奇一分氣走巨人

聯合新聞網 / 整理
孟西擊出全壘打。 路透
孟西擊出全壘打。 路透

MLB今日戰績表

洛磯 0：1(7局) 大都會

洛磯 2：4(7局) 大都會（雙重戰）

費城人 3：2 馬林魚

小熊 5：3 海盜

印地安人 5：2 老虎

教士 5：6(10局) 釀酒人

皇家 2：7 光芒

藍鳥 2：0(7局) 洋基

藍鳥 3：5(7局) 洋基（雙重戰）

紅人 3：5(7局) 國民

紅人 3：0(7局) 國民（雙重戰）

金鶯 1：5 白襪

天使 0：5 運動家

紅雀 5：4(10局) 響尾蛇

巨人 3：4 道奇

遊騎兵 0：5 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:20 紅人 vs. 小熊

06:35 洛磯 vs. 海盜

07:05 釀酒人 vs. 國民

07:10 勇士 vs. 大都會

07:10 馬林魚 vs. 紅襪

07:10 洋基 vs. 老虎

07:10 藍鳥 vs. 印地安人

08:10 金鶯 vs. 白襪

08:10 皇家 vs. 雙城

08:10 教士 vs. 太空人

09:40 天使 vs. 運動家

09:40 紅雀 vs. 響尾蛇

10:10 巨人 vs. 道奇

10:10 遊騎兵 vs. 水手

球隊戰績表

太空人

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