MLB／今日戰績表 教士延長賽氣走釀酒人保住國聯龍頭

在大聯盟當打者，是份越來越難混的工作，聯盟整體打擊率低到只剩2成37，是歷史新低，被三振的比例又是前所未有的高—多達24.1%的打席以三振結尾，現在還要加上一個職災危險，就是位於歷史高點的觸身球比例。

2021-05-27 07:00