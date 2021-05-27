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MLB／今日戰績表 教士延長賽氣走釀酒人保住國聯龍頭

聯合新聞網 / 整理
教士隊延長賽一分氣走釀酒人。 法新社
教士隊延長賽一分氣走釀酒人。 法新社

MLB今日戰績表

金鶯 2：3 雙城

紅雀 4：0 白襪

水手 3：6 運動家

遊騎兵 8：9 天使

小熊 4：1 海盜

費城人 2：4 馬林魚

紅人 （延賽） 國民

印地安人 0：1 老虎

皇家 1：2(10局) 光芒

道奇 2：5 太空人

教士 2：1 釀酒人

藍鳥 （延賽） 洋基

洛磯 （延賽） 大都會

巨人 5：4 響尾蛇

勇士 5：9 紅襪

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:10 洛磯 vs. 大都會

00:10 費城人 vs. 馬林魚

00:35 小熊 vs. 海盜

01:10 印地安人 vs. 老虎

01:10 教士 vs. 釀酒人

03:10 皇家 vs. 光芒

03:10 洛磯 vs. 大都會（雙重戰）

04:05 藍鳥 vs. 洋基

07:05 紅人 vs. 國民

07:05 藍鳥 vs. 洋基（雙重戰）

08:10 金鶯 vs. 白襪

09:40 天使 vs. 運動家

09:40 紅雀 vs. 響尾蛇

10:10 巨人 vs. 道奇

10:10 遊騎兵 vs. 水手

球隊戰績表

太空人

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