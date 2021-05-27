MLB／洋基克魯柏至少得休2個月 全壘打王沃特也再度倒下

紐約洋基再傳壞消息，不久前才投出無安打比賽的先發投手克魯伯（Corey Kluber）今（27日）透過核磁共振（MRI）檢查後確定將缺席至少8週，陣中巨砲沃特（Luke Voit）也因右腹拉傷再度進入傷兵名單。

35歲的克魯伯昨日僅投3局便下場休息，他賽後表示自己的右臂相當沉重，並透露感覺和去年肩膀撕裂的情形有所不同：「這很令人沮喪。」透過核磁共振檢驗後，發現他的肩胛下肌有拉傷的症狀，從治療到恢復投球得花費至少4週，若加上復健所花的時間，則還得再花4週，意即他還得缺席至少2個月。

沃特（Luke Voit）出席了12場比賽後又倒下成傷兵。 美聯社

而陣中傷病狀況還不只如此，已經缺席開季一大段時間的全壘打王沃特好不容易才回到先發陣容，近期出席了12場比賽又傳出身體不適，經核磁共振檢查後，發現右腹肌已經是二級拉傷。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示：「我們會將沃特再次放入傷兵名單，他對此非常沮喪，希望這不會讓他消沉太久。」而一壘的空缺預計將由勒梅休（DJ LeMahieu）與福特（Mike Ford）共同分擔。