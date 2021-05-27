MLB／大都會受傷病之苦 本季戰績堪慮

ＭLB本季撒下大筆資金補強的大都會，並沒有如預期的強悍，是因受到太誇張的傷病打擊！大都會傷病名單相當可觀，高達16名選手被列入傷兵，先發投手群就有4人躺過傷病名單，而內野4人、外野5人正高掛免戰牌，加上明星球員林多表現淒慘，截至27日，大都會的總得分全聯盟墊底，雖然仍暫居分區龍頭，但這要歸因於同區隊伍也打很糟，戰績並不符合開季預期。

大都會傷病潮

MLB國聯東區雖然還是由大都會隊暫居龍頭，但外媒都認為，這不代表他們狀況好。大都會暫時以22勝20敗的戰績，以些微優勢領跑國東，但若看得失分差，大都會隊反而是負分，團隊打了42場只得到143分，位居全聯盟墊底，狀況絕非如表面上看起來的好。

那開季花了大筆銀子補強的大都會，問題是出在哪？根據《北紐澤西報》報導，團隊受到一系列的傷病打擊是最大緣故，開季預期的名單中，4名先發投手躺過傷病名單，內野四分之三的選手都高掛免戰牌，外野五人都傷過一輪，慘到需要捕手麥坎暫時來代班守一壘。

陣中沒傷的明星選手表現更糟糕，明星游擊手林多打擊率低到只有1成85，中外野手梅賓甚至還沒打出本季首安，最心酸的是26日的比賽，整條大都會隊打線打擊率最高的竟然是第9棒、也就是當天的先發投手迪葛蘭本人。

著急尋求交易

對於球隊當前慘狀，總管史考特憂愁表示，正在找尋所有的彌補方案，自己天天幾乎都在講電話（與各隊討論交易可能、與制服組討論補強方針），史考特認為，雖然賽季才剛開始不久，距離交易截止日還有2個多月，正常來說不太可能會有隊伍打算交易掉好球員（通常是戰績不佳才會開始賣好選手），但仍會積極找尋機會。

據《CBS體育網》分析，光芒隊就是潛在的交易人選，光芒上週才把打擊不俗的游擊手亞當瑪斯送到釀酒人，說明這支戰績極佳的球隊有意願送出用不到的戰力，而該文就認為光芒的工具人布拉索是不錯的人選，他生涯僅游擊、捕手、中外野沒守過，能視大都會需求到各位置救火。此外，「腿哥外野手」如天使的古德溫、遊騎兵的德雪爾斯也能考慮。

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