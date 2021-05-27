聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／釀酒人認賠殺出 前韓職MVP表現不佳遭DFA
2019年曾榮膺韓職MVP的洋投林布隆（Josh Lindblom），季末與釀酒人簽下一紙3年912.5萬美元合約，結果成績卻不如人意，本季防禦率高達9.72，今天（27日）球隊就認賠，將他放入指定讓渡名單。
林布隆在韓職的表現出色，19年戰績20勝3敗，一舉奪下MVP與投手最高榮譽的崔東原獎，可惜此等成績不但無法複製到棒球的高殿堂，甚至完全崩盤，去年縮水賽季出賽12場先發10場，只投45.1局就狂失26分，本季失去先發席次的他8場出賽皆是後援，主投16.2局失18分，自責分率9.72，整體成績比加入韓職前更慘不忍睹。
釀酒人記者敏納爾（Sophia Minnaert）表示，在球團確定將林布隆指定讓渡後，雙方也進行過交涉，他們希望後者能繼續留在球隊，也就是若無球隊將他撿走，要他在結束讓渡期限後接受下放小聯盟。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言