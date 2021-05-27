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MLB／釀酒人認賠殺出 前韓職MVP表現不佳遭DFA

聯合新聞網 / 綜合報導
2019年曾榮膺韓職MVP的洋投林布隆（Josh Lindblom），季末與釀酒人簽下一紙3年912.5萬美元合約，結果成績不如人意，本季防禦率還高達9.72。 美聯社
2019年曾榮膺韓職MVP的洋投林布隆（Josh Lindblom），季末與釀酒人簽下一紙3年912.5萬美元合約，結果成績不如人意，本季防禦率還高達9.72。 美聯社

2019年曾榮膺韓職MVP的洋投林布隆（Josh Lindblom），季末與釀酒人簽下一紙3年912.5萬美元合約，結果成績卻不如人意，本季防禦率高達9.72，今天（27日）球隊就認賠，將他放入指定讓渡名單。

林布隆在韓職的表現出色，19年戰績20勝3敗，一舉奪下MVP與投手最高榮譽的崔東原獎，可惜此等成績不但無法複製到棒球的高殿堂，甚至完全崩盤，去年縮水賽季出賽12場先發10場，只投45.1局就狂失26分，本季失去先發席次的他8場出賽皆是後援，主投16.2局失18分，自責分率9.72，整體成績比加入韓職前更慘不忍睹。

釀酒人記者敏納爾（Sophia Minnaert）表示，在球團確定將林布隆指定讓渡後，雙方也進行過交涉，他們希望後者能繼續留在球隊，也就是若無球隊將他撿走，要他在結束讓渡期限後接受下放小聯盟。

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