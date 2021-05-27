MLB／遭5名女性指控性騷擾 聯盟正式裁罰前中職洋投米奇

2009年曾來台打拚，後輾轉於各大聯盟球隊擔任教練職的米奇（Mickey Callaway），日前被五名女性指控有性騷擾嫌疑，大聯盟在今（27日）正式對他提出禁賽處分，天使球團也確定將原本是投手教練的他給解雇。

據大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今日聲明所述：「大聯盟調查了所有相關證據，我們確定米奇已違反大聯盟政策，並批准了對他的禁賽。」、「性騷擾在大聯盟是零容忍的，我們致力於提供合適的工作環境。」

二月時5名從事體育媒體工作的女性向美媒《The Athletics》指控米奇過去的性騷擾行為，表示他曾傳送3張自己沒穿衣服的照片給多位女性，並要其中一位回傳裸照給他，此事一出，有越來越多女性站出來表示自己曾對米奇的互動感到「不舒服」，且時段橫跨印地安人、大都會以及天使隊時期。

曾任大都會隊總教練、印地安人投手教練與天使投手教練的米奇也遭到天使球團的解僱，他本人透過美國媒體《ESPN》的聲明中感謝大聯盟調查人員，並向過去受騷擾的女性道歉。

米奇寫道：「其實我並非有意讓對方感受不舒服，也不了解這些互動會觸犯她們與大聯盟政策，不過這是我自己的盲點，我會對結果負起責任。」