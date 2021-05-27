聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平若守外野 教頭禁止「雷射肩」
天使隊日籍好手大谷翔平今天對戰遊騎兵，靠著腳程跑出一支內野安打，球隊也以9：8獲勝，明天將再次同場投打「二刀流」，不過後段若移防外野，總教練麥登（Joe Maddon）已對他的「雷射肩」下了禁令。
大谷翔平今天擔任第二棒、指定打擊，前兩打席分別是滾地球、三振出局，第三打席選到保送，並靠著隊友瑞登（Anthony Rendon）的二壘打回來得分，6局上的第四打席，大谷翔平敲出二壘方向滾地球，三壘手上前處理，不過大谷跑出內野安打。
大谷翔平總計3打數1安打，有1分得分，三振、保送各一次，打擊率為2成70，而對手賈西亞（Adolis Garcia）連兩天開轟追上16轟的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）並列聯盟全壘打王，大谷仍停在15轟。
天使隊明天對上運動家隊，大谷翔平將先發投球兼打擊，今年麥登也會讓他在結束投球任務後，轉守外野，繼續倚賴他的打擊以及守備天賦，去年麥登就看過大谷在練習時守外野及一壘，稱讚說：「無庸置疑，這傢伙可以成為一級外野手。」
不過麥登仍擔心大谷在外野傳球時的風險，告訴大谷若有需要將球回傳到壘包時，不要施展「雷射肩」直傳壘包，而是透過隊友轉傳，「我不想太過保護，棒球本來就是有風險的運動，不過他做的事情太不同，必須小心謹慎。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言