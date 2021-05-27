觸身球之亂 讓大聯盟打者身陷險境

在大聯盟當打者，是份越來越難混的工作，聯盟整體打擊率低到只剩2成37，是歷史新低，被三振的比例又是前所未有的高—多達24.1%的打席以三振結尾，現在還要加上一個職災危險，就是位於歷史高點的觸身球比例。

根據運動畫刊資深棒球作家維杜奇（Tom Verducci）在大都會外野手皮拉（Kevin Pillar）被勇士投手韋柏（Jacob Webb）快速球擊中臉部後所做的研究，大聯盟打者中彈比例最高的球季，自從1901年美國聯盟成立後，分別是今年（0.92位打者/比賽）、去年（0.92）、前年（0.84）和大前年（0.80）。這種職災沒有勞動部來保障，沒有保險金可拿，唯一的收穫是—免費去一壘的門票，但風險則是，你可能得賠掉你的職業生涯。名人堂選手考克倫（Mickey Cochrane）在1937年就被一顆頭部觸身球打破頭骨，昏迷了十天後，直接結束球員生涯。雙城隊史最受愛戴的帕基特（Kirby Puckett），在1995年遭一記馬丁尼茲（Dennis Martinez）的速球打中臉部，打裂了他的下巴，也打壞了他的視力，使他在35歲就提前引退。

前雙城球星帕基特就是因為被觸身球砸到，視力大受影響而無法再上場打擊，只好提前退休。 1995 Pinnacle 球員卡

現代棒球的萬磁王，當推名人堂二壘手老畢吉歐（Craig Biggio）。老畢在他的20年太空人生涯中，一共被K中285次之多，在歷史上僅僅十九世紀的簡寧斯（Hughie Jennings）比他多，而且只多2次。生涯拿過五次銀棒獎的老畢吉歐自認：「我會直接站在本壘板上方，因為我的弱點就是外角。內角球我完全沒問題，所以再內角都沒關係。如果你投中間偏內，我OK；但如果投到中間偏外側，那就是我的弱點了，所以我才會站在本壘板上方。以之前當過捕手的經驗，我了解會被K中，不過這是比賽的一部分。」

在老畢吉歐的年代，打者還沒那麼高風險。老畢吉歐的第一個完整賽季在1989年，那年的每場比賽觸身球才0.19次。現在他的兒子，小畢吉歐（Cavan Biggio）挨球吻的機率是老爸當年的四倍。所以當小畢吉歐換帶附有下巴護具的頭盔時，老爸可真是鬆了一口氣。「從他開始戴這個頭盔的那天起，我就覺得這真是太好了，感謝他願意戴，也不會影響他視線，因為只有這種護具才能保護你。有時候只要一顆失投球，就結束了。你看索恩（Dickie Thon），就一球，他本來是那個年代的A-Rod，直到那記K中眼睛的觸身球。」

觸身球的比例越高，就有越多人因此被打傷。大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）、貝茲（Mookie Betts）、哈波（Bryce Harper，他也是被一記156英哩的速球打中臉）、亞古納（Ronald Acuna, Jr.）到席格（Corey Seager）都曾因為被打中而離場或缺賽。為何觸身球的比例會越來越高？

道奇游擊手席格(右)過去就曾因為觸身球而造成傷害，不幸的是前幾天他又被打到右手骨折。 美聯社

第一個解釋當然是投手的控球。在今天大聯盟普遍講求球速和轉速的趨勢，讓更多投手只要把這兩項武器練好，再加上一顆還過得去的變化球，就有機會上大聯盟，反正控球能力就慢慢再修正吧。被那記觸身球K地血流滿面的皮拉就說：「答案很簡單，球速已經變成決定一個投手能否晉身最高殿堂的最重要因素，而不是投球能力。你可以看到越來越多火球男，而球隊只能希望他們磨出投球能力、控球能力和第二球種。投不到150公里，但有控球和多種變化球來解決打者的投手，已經成稀有動物了。」

但維杜奇有不同的看法，他的研究顯示大聯盟的直球球速的確快速增長，聯盟平均值從三年前的92.8英哩升到今年的93.3，但直球的使用比例也正在急速下降，三年前還有54.5%，到今年僅剩下50.5%。而直球打中人的比例下降得更快，三年前佔了57.3%，今年僅僅49.9%的觸身球可以怪在直球上。

而且現在大聯盟都在教導投手，四縫線速球的進壘角度要拉高，好作為對抗尋求拉高擊球仰角的當代打者之方法，而且內角偏高的近身球，往往是用來設計外角低角度變化球的武器。維杜奇統計，今年直球的觸身球平均離地高度約為3.51英呎，大約是在打者的上臂高度，略低於肩膀。

林煒珽製表

另一個可能的原因，就是牛棚的使用量和流動性大增。在今年賽季的前六個禮拜，大聯盟三十隊就用了595個投手，其中大部分是來來去去的牛棚投手。去年的60場縮水賽季，大聯盟也才用591位投手而已。今年最會投觸身球的幾位投手，很多都是牛棚裡的某種球路專家，像是最會K人的投手是教士隊的亞當斯（Austin Adams，2.9%的球會往打者的身上招呼過去），他是個滑球專家（89%的用球是滑球）；還有紅襪的布萊斯（Austin Brice，1.7%），是個側肩投手；教士隊的哥倫比亞菜鳥克里斯馬（Nabil Crismatt，1.7%），則是個變速球專家。

內角偏高的近身球對來打者來較不易閃避，但投手越投越多，實在是相當危險。 美聯社

為了要遏止越來越猖獗的觸身球風潮，有人開始倡議把投手丘往後移，或是建議使用護具的打者挨了球吻，不給予免費壘包，而沒有護具的打者中彈，就給兩個壘包。（使用護具的打者，更敢將手肘伸到本壘板上方，早已是鐵的事實，今年大聯盟觸身球排行榜前十名中，打擊時不戴護具的打者只有兩個）。這些意見大概都很難真的成真，所以這個危險的趨勢可能只會持續惡化，作為大聯盟的打者，只能繼續在場上賭運氣，希望下一球不至於毀掉他們的生涯。