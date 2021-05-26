MLB／高中好友頂尖對決！ 白襪吉歐利托技壓紅雀弗萊赫提

白襪與紅雀展開系列戰，不僅是老教頭拉魯薩（Tony La Russa）重掌兵符後首度面對老東家紅雀，也成為雙方兩大王牌吉歐利托（Lucas Giolito）、弗萊赫提（Jack Flaherty）相見歡的時刻，高中時期曾是隊友的他們，在今(26日)系列賽第二戰中同場先發，最終由吉歐利托笑到最後，以6局失1分的好投帶領白襪奪勝。

由於兩人前役皆為同天先發，當紅雀作客白襪主場時，弗萊赫提非常關注是否會與老隊友同場對決，「我看了他的先發日程，這很不錯！」賽後兩隊如願推出各自王牌投手應戰，也讓吉歐利托相當興奮說道，「這就像面對聯盟中優秀的投手一樣，同時這對我們兩人來說也是一個相當有趣的時刻，一旦比賽開始，我們將專注在我們的工作，而不是在誰的投球內容比較好，我只是希望我們能得到很多分數。」

吉歐利托及弗萊赫提皆就讀哈佛西湖高中，大兩屆的吉歐利托在2012年首輪第16位遭國民選中，隨後經由伊頓（Adam Eaton）交易案來到白襪，而弗萊赫提則在2014年首輪第34位由紅雀選進，而當年同隊的還有勇士投手的弗瑞德（Max Fried ），以及白襪投手教練凱茲（Ethan Katz）。

本季吉歐利托超過4以上的防禦率，稱為王牌顯然還不夠格，但面對高中隊友卻毫不客氣，主投6局被敲6安，送出5次三振僅失1分的好表現，比下3.2局狂失7分(3自責分)的弗萊赫提，贏得這場同窗好友之戰