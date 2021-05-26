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MLB／執法5379場次！ 資深裁判魏斯特成史上第一人
今(26日)白襪與紅雀之戰，大聯盟最資深裁判魏斯特（Joe West）擔任該場主審，完成了個人生涯第5376場執法比賽，打破了1941年以來所創下的紀錄，正式成為大聯盟史上最多執法紀錄保持人。
1973年展開執法生涯的魏斯特，今日擔綱白襪與紅雀之戰主審，68歲的他打破了1941年「棒球裁判之父」克萊姆（Bill Klem）所創下的5375場執法場次，成為聯盟史上執法紀錄最多的保持人。
前役追平克萊姆紀錄時，魏斯特向媒體表示，「我知道賈里格(Lou Gehrig)說過他是世界上最幸運的人，但今天我想反駁。」如今已執法48年，魏斯特也顯得情緒激動，也引用巨星湯姆漢克斯(Tom Hanks)在電影中的名言砥礪自己，「我很難忍住一兩滴眼淚，但湯姆漢克斯曾說過，『棒球中沒有哭泣，所以你不能這樣做』。」
同樣執教位置上服務40餘年的白襪老教頭拉魯薩（Tony La Russa），也稱魏斯特是創紀錄的完美人選，因為他代表了很多裁判應該有的樣子，「他的判決非常一致，完美掌控整場比賽，這正是很多裁判應該要學習的。」
雖然在場中受到許多球員敬重，但球迷對於魏斯特的執法判決可不是照單全收，他曾經多次被評選為大聯盟最糟糕裁判，去年魏斯特甚至在一場閉門比賽中，將國民總經理瑞佐（Ｍike Rizzo）趕了出去，理由竟是在包廂內對裁判碎念。
拉魯薩表示，「有魏斯特在的場子總是會有火藥味出現，如果你適度表達抗議，他不會刁難你，但不能做得太過頭。」此戰魏斯特擔任主審，許多大聯盟高層，以及魏斯特的朋友與家人都親臨現場見證破紀錄的光榮時刻，魏斯特甚至自掏腰包買了116張票，他也開玩笑說道，「這是我這麼多場執法比賽當中，花費最多的一場比賽。」
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